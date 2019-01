GeForce RTX 2080, RTX 2070 e RTX 2060 arrivano sui portatili

Nvidia ha annunciato la nuova famiglia di GPU mobile “GeForce RTX 20-Series” basata su architettura Turing. Tre i modelli, che riprendono i nomi delle schede video desktop: GeForce RTX 2080, RTX 2070 e RTX 2060. Le prime due sono disponibili anche in versione Max-Q.

Secondo l’azienda californiana i produttori hanno già pronti oltre 40 nuovi modelli di portatili equipaggiati con le nuove GPU, e 17 di questi sono modelli Max-Q, cioè molto sottili ma in grado di offrire una potenza elevata e grande autonomia. I nuovi notebook inizieranno ad apparire nei negozi a partire dal 29 gennaio.

“I portatili GeForce RTX 2080 Max-Q possono fornire prestazioni due volte superiori a una PS4 Pro in un formato portatile, offrono 8 GB di memoria GDDR6, sono più veloci di una scheda video desktop GTX 1080, sono il 40% più efficienti di un portatile GeForce GTX 1080 Max-Q e possono riprodurre Battlefield V a 1920×1080 con impostazioni Ultra, effetti di ray tracing Ultra e DLSS abilitato”, afferma Nvidia.

Potete vedere tutte le specifiche delle GPU mobile RTX nella tabella in calce. Tutti i portatili equipaggiati con le nuove soluzioni di Nvidia godranno di due tecnologie chiamate BatteryBoost e WhisperMode. La prima funziona quando il portatile è alimentato dalla batteria, e permette di “bloccare le prestazioni a un frame rate definito dall’utente”, consentendo quindi un’estensione del tempo di gioco fino a due volte con una singola carica.

WhisperMode permette agli utenti che giocano con il portatile collegato alla presa di corrente di definire un frame rate di gioco massimo, in modo da impedire al sistema di raffreddamento di entrare in funzione troppo spesso e in modo eccessivamente rumoroso. Per aiutare gli utenti meno esperti o che non vogliono perdere tempo, il software GeForce Experience include impostazioni per WhisperMode stabile da Nvidia per i diversi titoli.

Per concludere, è bene sottolineare che anche i nuovi portatili GeForce RTX partecipano al bundle che riguarda le schede video desktop Turing, con Anthem e Battlefield V scaricabili gratuitamente all’acquisto di modelli selezionati presso i rivenditori partecipanti all’iniziativa.