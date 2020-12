GeIL propone le memorie perfette da abbinare ai Ryzen 5000

GeIL ha presentato recentemente la sua nuova serie di RAM Orion RGB pensate per i videogiocatori. I moduli, disponibili sia in versione standard che dedicata a sistemi AMD, sono equipaggiati con un dissipatore di calore in alluminio identico alla serie Orion, ma è stata aggiunta un’illuminazione a LED RGB.

Secondo GeIL, la versione AMD è “progettata appositamente per la piattaforma AMD Ryzen per offrire compatibilità e prestazioni eccezionali“, puntando in particolare alle nuove CPU Ryzen 5000.

Nonostante l’aggiunta della barra luminosa RGB, le RAM Orion RGB mantengono un design a basso profilo, proprio come i kit Orion classici. Con un’altezza di 38mm, i moduli di memoria non dovrebbero causare problemi di compatibilità anche con i sistemi di raffreddamento ad aria più corposi per la CPU.

Per ciò che concerne l’illuminazione RGB, le Orion RGB sono compatibili con i principali ecosistemi esistenti, come Asus Aura Sync, Gigabyte RGB Fusion 2.0, MSI Mystic Light Sync, ASRock Polychrome Sync e Biostar RGB Sync.

Potete acquistare le Orion RGB sia come moduli singoli, sia in kit dual e quad channel. Quello Dual Channel arriva al massimo alla capacità di 64GB (2×32 GB), mentre quello Quad Channel giunge sino a 128GB (4×32 GB).

Le Orion RGB saranno disponibili con diverse frequenze che varieranno da 2.666MHz per arrivare a 4.400MHz. I timing CAS variano da 16 a 22, mentre le tensioni operative vanno da 1,2V a 1,45V, a seconda della frequenza.

Tutti i moduli di memoria Orion RGB sono testati con il DYNA 4 SLT di GeIL e sono coperti da una garanzia a vita. Supportano anche lo standard XMP 2.0, quindi i proprietari possono configurare rapidamente i propri sistemi con un solo clic all’interno del BIOS della propria scheda madre.

Al momento, il produttore non ha rivelato i prezzi per i kit di memoria, ma dovrebbero apparire sugli scaffali dei negozi dalla metà di questo mese.