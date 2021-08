Gigabyte, avvistato un nuovo laptop con Intel Alder Lake e memorie DDR5

Stando a un nuovo test, Gigabyte, uno dei più grandi produttori di hardware per PC, si sta preparando a adottare la prossima generazione di processori Intel (nome in codice Alder Lake). I colleghi di VideoCardz hanno individuato un punteggio registrato su UserBenchmark che svela l’esistenza di un notebook gaming AORUS 17G 17YE5 equipaggiato con un processore mobile Alder Lake.

Credit: Intel

Ricordiamo che Alder Lake è il nome in codice dedicato ai processori Intel Core di dodicesima generazione. Questa nuova gamma porterà un cambiamento sostanziale alla microarchitettura, dato che utilizzerà un approccio ibrido che metterà insieme core molto potenti ad altri ad alta efficienza, oltre a introdurre il supporto alle memorie DDR5. Un utente sconosciuto ha inviato un risultato ottenuto nel software UserBenchmark, rivelando alcuni dettagli sul computer portatile AORUS 17G 17YE5 di Gigabyte. Sfortunatamente, il punteggio è bassissimo, il che indica che il benchmark non è stato eseguito completamente, il sistema non è stato ottimizzato o che il software di test non ha sfruttato adeguatamente la CPU ibrida.

Credit: UserBenchmark

Il laptop è dotato di un processore a 14 core con 20 thread, ma quei 14 core sono suddivisi in 6 core “big” con hyper-threading (HT), mentre i restanti 8 sono core “little” privi di funzionalità HT. È chiaro che la CPU sia solo un primo engineering sample, poiché la frequenza impiegata in esecuzione è molto bassa: solo 1,2 GHz di base e 1,75GHz in Boost. Attualmente, non sappiamo quali core siano stati rilevati dal benchmark.

Per il momento, ovviamente, non ci resta altro che restare in attesa di un annuncio ufficiale da parte del produttore per ulteriori dettagli.