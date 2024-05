500€ di sconto sul notebook Asus ROG più rivoluzionario

Se siete alla ricerca di un laptop che combini un'eccezionale produttività on-the-go con prestazioni di punta, l'Asus ROG Zephyrus Duo16 è la scelta ideale. In occasione della Gaming Week di Amazon, che ricordiamo proseguirà fino al 5 maggio, potete approfittare di un'offerta su questo gioiello tecnologico. Grazie a uno sconto di 500€, il prezzo scende a meno di 3.000€, rispetto al prezzo originale di 3.499€.

Asus ROG Zephyrus Duo16, chi dovrebbe acquistarlo?

Come detto, l'Asus ROG Zephyrus Duo16 è l'apice della tecnologia per gli appassionati di gaming e per i content creator che cercano un notebook che non conosca compromessi. Questo modello è consigliato soprattutto a chi necessita di prestazioni elevatissime e desidera un'esperienza di gioco ai massimi livelli, grazie al suo processore AMD Ryzen 9 6900HX e alla scheda grafica GeForce RTX 3080. Inoltre, con 32GB di RAM e 2TB di SSD PCIe, offre tempi di caricamento rapidissimi e la capacità di eseguire senza sforzo i software più impegnativi.

Non è solo l'hardware a rendere l'Asus ROG Zephyrus Duo16 un prodotto rivoluzionario, ma anche il suo innovativo design con doppio display, che include un monitor principale anti-riflesso certificato Pantone e un touchscreen secondario che migliora il multitasking e rende l'esperienza utente molto versatile, ottimale per chi ama giocare, creare contenuti o necessita di un flusso di lavoro efficiente in mobilità.

Con una riduzione significativa sul prezzo di listino, questo notebook rappresenta quindi una scelta pregevole per chi non si accontenta e punta sempre al top, sia in termini di prestazioni che di innovazione.

Vedi offerta su Amazon