Gigabyte, i dissipatori a liquido Aorus portano l’Intel Core i9-10900K a 5,2GHz senza problemi

L’overclocking del processore Intel Core i9-10900K e la stabilizzazione della sua temperatura di esercizio potrebbero essere compiti piuttosto difficili. Per nostra fortuna, sembra che i dissipatori a liquido prodotti da Gigabyte possano effettuare queste operazioni senza sforzi particolari.

Gigabyte, infatti, ha dimostrato la qualità del suo sistema di dissipazione Aorus portando la CPU Core i9-10900K a 5,2GHz su tutti e dieci i core e verificando la stabilità del sistema, nonché le temperature raggiunte, stressando la componentistica con oltre trenta minuti di Prime95. CPU-Z e HWiNFO64 hanno riportato voltaggi rispettivamente pari a 1,392V e 1,423V. Stando a Gigabyte, durante lo stress test, il processore consumava oltre 320W.

Il brand offre il dissipatore ad acqua Aorus in tre diverse varianti: 240mm, 280mm e 360mm. Nel comunicato stampa diffuso dalla compagnia, tuttavia, non è stato specificato quale di essi sia stato impiegato per effettuare questa prova. Le temperature raggiunte variavano da 85°C a 96°C con un Tjunction massimo di 115°C. Gigabyte ha inoltre affermato che l’esperimento è stato ripetuto su un numero significativo di esemplari della CPU, quindi non si è trattato solo di un caso fortunato.

Tutti i dissipatori a liquido Gigabyte sono basati sul design Asetek con una piastra in rame. Per aggiungere qualcosa dal punto di vista estetico, la compagnia equipaggia la pompa con un piccolo display LCD circolare da 60 x 60 mm che visualizza varie informazioni utili, come la frequenza del processore, la temperatura e la velocità della ventola.

Come altri sistemi di raffreddamento simili, il radiatore è realizzato in alluminio e, come vi abbiamo riportato poco fa, è disponibile in tre diverse misure. Per quanto riguarda le ventole, ovviamente, Gigabyte fornisce in confezione le sua ventole PWM a marchio Aorus. Il modello da 280mm viene commericalizzato con due ventole da 140mm, mentre i modelli da 240mm e 360mm dispongono rispettivamente di due e tre ventole da 120mm e non manca nemmeno l’illuminazione RGB personalizzabile.

La ventola da 120mm gira fino a 2.500RPM per fornire una pressione statica di 3,51mmH2O ed un livello di rumore massimo di 39,5dBA. La ventola da 140mm, invece, arriva sino a 2.300RPM, garantisce una impressionante pressione statica di 5,16mmH2O e genera un rumore pari a 44,5dBA. Infine, vi informiamo che i dissipatori a liquido della linea Gigabyte Aorus godono di una garanzia di ben tre anni.