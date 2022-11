Tramite un comunicato stampa, il noto produttore taiwanese Gigabyte ha annunciato l’arrivo della tecnologia Instant 6GHz per i processori Intel Core i9-13900K e Core i7-13700K anche sulle schede madri Z690. I possessori di una motherboard supportata non dovranno far altro che aggiornare il BIOS all’ultima versione per godere di un aumento delle prestazioni single core sino al 3%. In precedenza, tale possibilità era riservata solo a coloro che avevano acquistato una nuova scheda madre Z790, ma ora tale opzione è stata estesa anche ai precedenti prodotti Z690.

Instant 6GHz consente di effettuare un overclock in maniera molto semplice e veloce. Infatti, il sistema è in grado di regolare automaticamente la tensione della CPU e il VCore Load Line Calibration dei processori Intel Core i9-13900K e Core i7-13700K per individuare i due core più ottimizzati che funzionano alla frequenza di 6GHz. L’attivazione di tale opzione è permessa anche dall’elevata qualità delle motherboard Gigabyte, che si distinguono per l’esclusivo design dei VRM e per la progettazione termica generale.

I possessori di schede madri Z690 possono scaricare il relativo BIOS aggiornato dal sito ufficiale e successivamente effettuare l’update con le utility Q-Flash o Q-Flash Plus.

