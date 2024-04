Intel dice addio ai Raptor Lake serie K, verranno abbandonati a maggio

Intel ha annunciato la fine della produzione delle sue CPU Raptor Lake overclockabili, inclusi i modelli Core i5, i7 e i9 serie K. Dal prossimo 24 maggio 2024, i processori non saranno più acquistabili, mentre le consegne termineranno il 28 giugno. Nelle prossime settimane i vari negozi potrebbero muoversi per esaurire eventuali scorte, quindi potremmo assistere a cambi di prezzo interessanti su modelli che, pur non essendo di ultima generazione, cono comunque tra i migliori processori per PC disponibili.

Raptor Lake è stato un salto in avanti importante rispetto alla famiglia precedente Alder Lake, vista l'introduzione di frequenze significativamente più alte e del doppio degli E-Core rispetto alla generazione precedente. Molti appassionati preferiscono ancora questi modelli ai nuovi Raptor Lake Refresh di 14a generazione che, a differenza del Core i7 che aumenta ancora il numero di E-Core, non hanno introdotto miglioramenti e novità significative rispetto alla precedente 13a generazione.

A uscire dalla lineup di processori Intel disponibili sul mercato saranno quindi questi modelli:

Core i9-13900KS

Core i9-13900K

Core i9-13900KF

Core i7-13700K

Core i7-13700KF

Core i5-13600K

Core i5-13600KF

È interessante notare come, nonostante il lancio di una nuova generazione, i processori Alder Lake continuino a essere un'opzione valida sul mercato, mantenendo la loro disponibilità e competitività in termini di prezzo. Il mantenimento sul mercato dei chip Alder Lake, nonostante siano di una generazione precedente rispetto ai Raptor Lake, solleva di certo qualche domanda: attualmente, tutti i chip Alder Lake sono indicati come "lanciati" sul sito Intel Ark, piuttosto che "abbandonati" (discontinued). Intel potrebbe star attuando una strategia che prevede di mantenere la disponibilità di prodotti più vecchi, ma comunque validi, da proporre come alternativa economica ai modelli più recenti.

Tutta la gamma Raptor Lake di 13a generazione "non K", vale a dire Core i9-13900, Core i7-13700 e così via, rimane al momento disponibile. Non ci sono informazioni su cosa Intel voglia fare con questi prodotti, ma è probabile che tra non molto verranno anch'essi abbandonati, per favorire la diffusione dei nuovi modelli di 14a generazione Raptor Lake Refresh.