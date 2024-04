Questa scheda madre è così esagerata da avere un socket dorato

Gigabyte è al lavoro su una nuova linea di prodotti super esclusiva: si chiama Xtreme Ice e sarà in tiratura limitata, per la gioia degli appassionati che vogliono nel proprio PC quanto di più esclusivo ci sia sul mercato. Nelle scorse ore sono emerse informazioni sulla scheda madre Z790 Aorus Xtreme X Ice e definirla "esagerata" sarebbe quasi riduttivo, visto cos'ha da offrire.

La scheda, che supporta processori Intel Core di ultima generazione grazie al chipset Z790, vanta un formato E-ATX e sfoggia una copertura traslucida che aggiunge un tocco unico al suo design, rendendola immediatamente riconoscibile, oltre a una placcatura dorata attorno al socket. Non sappiamo se sia puramente estetica o effettivamente in oro, ma di certo aggiunge un certo stile (che piaccia o meno) alla scheda madre; peccato però che, una volta installato il dissipatore, sarà praticamente invisibile.

Facebook / Duy Mạnh

Manca una scheda tecnica ufficiale e quindi è difficile delineare con precisione le specifiche, ma alcuni elementi sono chiaramente visibili: tra questi, lo schermo LCD di dimensioni generose che sovrasta la copertura delle I/O, visualizzando informazioni come la temperatura del processore e dei VRM, oltre alla velocità delle ventole principali.

A spiccare poi è anche il colossale dissipatore per il primo slot M.2, che quasi certamente potrà ospitare SSD PCIe 5.0. Si tratta forse del dissipatore più grande mai visto su una scheda madre e se da un lato terrà sicuramente sotto controllo le temperature dell'SSD, dall'altro non possiamo fare a meno di chiederci se non interferirà con le schede video di fascia più alta.

Per quanto riguarda la connettività e le espansioni, la Z790 Aorus Xtreme X Ice sembra non lasciare spazio a compromessi, con uno slot di espansione primario PCIe 5.0 x16 con protezione in metallo e un sistema di rilascio rapido per la facile rimozione della GPU. Nonostante le coperture oscurino la visione di altre possibili fessure di espansione, la disposizione inclinata dei connettori, inclusi il connettore di alimentazione a 24-pin, porte SATA III e header USB 3.0, promette una gestione dei cavi più semplice e pulita.

Ciò che rende la Z790 Aorus Xtreme X Ice ancora più esclusiva è l'approccio alla vendita adottato da Gigabyte. L'azienda ha deciso di offrire questa scheda madre solo come parte di un bundle estremamente limitato, che comprende anche la Aorus GeForce RTX 4080 Super Xtreme Ice 16G e un dissipatore ancora da svelare. Ci saranno solamente 300 bundle disponibili a livello globale.

Facebook / Duy Mạnh

Inutile dire che il prezzo, non ancora svelato, sarà probabilmente altissimo, a sottolineare ancor di più l'esclusività di questa gamma di prodotti. Quel che è certo però è che sicuramente ci saranno degli appassionati, che qualcuno magari considererà folli, che non vedono l'ora di acquistarlo.