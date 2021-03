Gigabyte Radeon RX 6700 XT Eagle già prenotabile su Amazon

In occasione della conferenza stampa virtuale di AMD tenutasi lo scorso 3 marzo, la compagnia di Sunnyvale ha presentato ufficialmente, dopo mesi di leak e rumor, la sua nuova scheda grafica dedicata alla fascia media: la Radeon RX 6700 XT. Stando all’azienda, il prodotto sarà lanciato il prossimo 18 marzo al prezzo di 479 dollari sul suo sito ufficiale. Se desiderate non attendere ulteriormente ed assicurarvi subito un esemplare della scheda, attualmente su Amazon è possibile prenotare il modello custom Gigabyte Radeon RX 6700 XT Eagle.

La scheda punta ad offrire le prestazioni ottimali a risoluzione 1440p al massimo livello di dettaglio e ad alto refresh rate, andandosi a scontrare (e superare in molti casi, stando ai grafici di AMD) con la GeForce RTX 3070 di NVIDIA. La Gigabyte Radeon RX 6700 XT Eagle è animata dalla GPU Navi 22, la quale potrà contare sulla potenza computazionale di 40CU (Compute Unit) per un totale di 2.560 Stream Processor, accompagnata da 12GB di memoria video di tipo GDDR6 su un bus a 192bit. Ovviamente, saranno presenti anche tutti gli avanzamenti tecnologici introdotti con la nuova architettura RDNA 2, tra cui il supporto all’Infinity Cache (in questo caso pari a 96MB) e la possibilità di effettuare calcoli accelerati via hardware per gli effetti di Ray Tracing in tempo reale.

La scheda Gigabyte Radeon RX 6700 XT Eagle è dotata del sistema di raffreddamento a tripla ventola Windforce 3X, backplate in metallo e sistema di illuminazione RGB Fusion 3.0. Non sappiamo se il prezzo riportato su Amazon sarà definitivo o quello di prenotazione (spesso più alto), ma vi ricordiamo che il noto portale offre la garanzia di prenotazione al prezzo minimo garantito, quindi pagherete sempre il prezzo più basso applicato da Amazon tra il momento in cui avrete effettuato l’ordine e quello in cui l’articolo viene messo effettivamente in commercio. Nel caso foste interessati, potete procedere al preorder direttamente dal link sottostante.

