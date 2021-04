Gigabyte risolve un problema relativo alle schede video montate in verticale?

Installare schede video in verticale è diventato sempre più popolare nel corso degli ultimi anni, soprattutto vista la crescente domanda di chassis compatti e belli da vedere. Tuttavia, questo tipo di approccio potrebbe portare a qualche problema, causato dall’eccessiva vicinanza del sistema di raffreddamento alle paratie del case, diminuendone l’efficienza. A quanto pare, uno dei più noti produttori taiwanese di periferiche e componenti per PC, Gigabyte, ha pensato come risolvere questo annoso inconveniente.

Infatti, la compagnia ha recentemente pubblicato sul profilo Twitter di Aorus Spagna il concept di una scheda grafica Aorus che presenta un sistema di raffreddamento dal design particolare. Come potete vedere, sono presenti due grandi dissipatori di calore collegati a heatpipe in rame, mentre due ventole si occupano di disperdere il calore. La caratteristica principale che colpisce l’occhio dello spettatore è l’inclinazione dell’intero sistema, la quale dovrebbe consentire di aumentare il flusso d’aria nel caso di montaggio in verticale. Al momento, questo è semplicemente un render e non sappiamo se si trasformerà in realtà. Del resto, potrebbe solo trattarsi di un concept fine a sé stesso, data la presenza di diverse imprecisioni.

Un paio di mesi fa vi abbiamo parlato anche della gigantesca GeForce RTX 3090 Aorus Master, scheda grafica che offre un gigantesco sistema di raffreddamento a tripla ventola che accoppia due ventole “Wind Claw” da 115mm ad una singola da 100mm al centro. La GPU GA102 di NVIDIA si trova su un’ampia piastra di base in rame che aiuta a raffreddare la GPU e i moduli GDDR6X adiacenti. Accoppiati alla piastra di base ci sono cinque heatpipe in rame che si collegano a un dissipatore che sfrutta la tecnologia “vapor chamber”. Per ulteriori dettagli inerenti a questo prodotto vi consigliamo di consultare il nostro precedente articolo.