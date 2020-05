Gigabyte vi fa usare il Ryzen 5 1600 AF sulle sue X570

Gigabyte Japan ha confermato via Twitter che il Ryzen 5 1600 AF è compatibile con le schede madri X570. Di conseguenza, possiamo dedurre che anche il Ryzen 3 1300 AF è supportato dalle schede madri di ultima generazione.

Quando AMD ha presentato il chipset X570, l’anno scorso, ha chiarito che le schede madri corrispondenti non avrebbero supportato la prima generazione di processori Ryzen (nome in codice Summit Ridge). Eppure, pare che alcune schede madri X570 funzionino perfettamente anche con i chip Ryzen 1000 targati “AF”, tuttavia eventuali danni non sarebbero coperti dalla garanzia. A questo punto ci chiediamo: come ha fatto Gigabyte a eludere il problema con i Ryzen 5 1600 AF e Ryzen 3 1300 AF? La risposta risiede nel silicio.

I Ryzen 5 1600 AF e Ryzen 3 1300 AF vantano la nomenclatura dei primi Ryzen, tuttavia sono basati sulla microarchitettura Zen+ e sul processo produttivo a 12nm, quindi dal punto di vista architetturale vantano le stesse specifiche dei chip Ryzen serie 2000 (nome in codice Pinnacle Ridge). In altre parole, i Ryzen 5 1600 AF e Ryzen 3 1300 AF possono essere considerati i “gemelli” dei ben più noti Ryzen 5 2600 e Ryzen 3 2300X.

AMD supporta i processori Pinnacle Ridge su chipset X570 e quindi, tecnicamente, Gigabyte non infrange nessuna delle regole di AMD. È un dato di fatto, AMD è consapevole che questi modelli AF funzionano sulla maggior parte delle schede madri X570, ma purtroppo il colosso di Sunnyvale non può garantirne la corretta operatività, motivo per cui non ha rilasciato alcuna dichiarazione ufficiale in merito.

Di recente, AMD ha annunciato l’arrivo delle schede madri con chipset B550 per il prossimo 16 giugno, ma non ha ancora garantito la compatibilità con le prime due generazioni di processori Ryzen, a differenza degli attuali Ryzen 3000 (nome in codice Matisse). Di conseguenza non sappiamo dirvi se il supporto per i modelli Ryzen 1000 AF sarà garantito sul chipset B550, ma è probabile che (almeno ufficialmente) i processori in questione non potranno essere installati sulla nuova piattaforma.