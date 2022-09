Probabilmente a molti di voi il nome “Giorgio Coraluppi” non dirà molto, ma si tratta di un imprenditore italiano noto per aver inventato la videoconferenza. Coraluppi ha avuto una vita piuttosto lunga, ma, purtroppo, è morto all’età di 88 anni, lasciando la moglie e tre figli che lavorano nella sua azienda (Compunetix).

Coraluppi, nato all’Aquila il 20 febbraio 1934, dopo aver ottenuto la laurea e dottorato in ingegneria al Politecnico di Milano e una seconda laurea alla Carnegie Mellon University, ha lavorato per Olivetti e IBM prima di trasferirsi negli Stati Uniti negli anni Sessanta con la moglie Laura nella città di Monroeville, in Pennsylvania. Noto per aver inventato l’algoritmo per la videoconferenza che ha permesso alla NASA di far comunicare tecnici e ingegneri per i lanci delle missioni Apollo e Shuttle negli anni ’60 e ’70, Coraluppi ha avuto un ruolo importante anche per il funzionamento del supercomputer IBM Deep Blue (conosciuto come il primo computer in grado di batter il campione mondiale di sacchi Garry Kasparov) e Watson, il sistema di intelligenza artificiale di Deep Blue.

Per aver inventato la teleconferenza digitale, in occasione del 36° Space Symposium del 2020 a Colorado Springs, Coraluppi è stato inserito nella Space Technology Hall Of Fame. Sicuramente, se al giorno d’oggi abbiamo software come Skype, Zoom, Teams, WhatsApp e altri ancora, particolarmente importanti durante la pandemia di COVID-19, è stato anche per merito di Giorgio Coraluppi, un orgoglio tutto italiano.

Alfonso Fuggetta, amministratore delegato di Cefriel, che conosceva Coraluppi da più di vent’anni, lo ha descritto come una persona straordinaria, con una pacatezza e un’umanità incredibili, un vero e proprio mentore nonché un imprenditore e un grandissimo ricercatore. Oltre a Compunetix, Coraluppi aveva fondato in precedenza anche altre aziende.