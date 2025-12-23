Il Glorious Model O 2 Mini Wireless è in offerta su Amazon a un prezzo davvero interessante. Questo mouse da gaming ultra-leggero da soli 57 g offre tre modalità di connessione: wireless 2,4 GHz, Bluetooth 5.2 e cablata, con un'autonomia fino a 210 ore. Dotato di sensore ottico BAMF 2.0 da 26.000 DPI e switch garantiti per 80 milioni di clic, è perfetto per chi cerca precisione e affidabilità. Ora disponibile a 69,20€ invece di 99,99€, rappresenta un'opportunità da non perdere per i gamer più esigenti.

Model O 2 Mini Wireless, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Glorious Model O 2 Mini Wireless è la scelta ideale per i giocatori competitivi e gli appassionati di sparatutto che cercano un mouse da gaming ultraleggero e versatile. Con i suoi soli 57 grammi di peso, questo dispositivo si rivolge a chi necessita di movimenti rapidi e precisi durante sessioni di gioco intense, garantendo una maneggevolezza superiore che riduce l'affaticamento anche dopo ore di utilizzo. Grazie al design simmetrico, si adatta perfettamente a qualsiasi stile di presa, rendendolo accessibile sia ai destri che ai mancini, mentre il sensore ottico da 26.000 DPI assicura una precisione millimetrica fondamentale per chi punta all'eccellenza negli e-sport.

Questo mouse rappresenta la soluzione perfetta per chi desidera massima flessibilità d'uso senza compromessi sulle prestazioni. Le tre modalità di connessione (wireless 2,4 GHz, Bluetooth 5.2 e cablata) soddisfano le esigenze di chi alterna gaming intenso a utilizzo quotidiano, offrendo un'autonomia eccezionale fino a 210 ore in modalità Bluetooth. Con uno sconto del 31% che porta il prezzo a soli 69,20€, vi permette di accedere a tecnologie di ultima generazione come gli switch da 80 milioni di clic, garantendo un investimento duraturo per migliorare significativamente le vostre prestazioni di gioco.

Il Glorious Model O 2 Mini Wireless vi conquisterà con i suoi 57 grammi di peso, che garantiscono movimenti rapidi e precisi senza affaticamento. Dotato di sensore ottico BAMF 2.0 da 26.000 DPI, offre tre modalità di connessione: wireless 2,4 GHz, Bluetooth 5.2 o cablata, con un'autonomia fino a 210 ore.

Vedi offerta su Amazon