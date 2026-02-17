Il LENOVO IdeaPad Slim 5 Copilot+PC è disponibile oggi su Mediaworld con un'offerta davvero interessante. Questo notebook da 14 pollici monta il processore AMD Ryzen AI 330, grafica Radeon integrata, 16 GB di RAM e un capiente SSD da 1 TB. Il prezzo di listino è di 899€, ma applicando se fate parte del programma MW Club vi aspetta uno sconto di 200€.

NB: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo di €200 durante il checkout

LENOVO IdeaPad Slim 5, chi dovrebbe acquistarlo?

Il LENOVO IdeaPad Slim 5 Copilot+PC rappresenta la scelta ideale per professionisti e studenti che cercano un notebook versatile e performante senza compromessi. Grazie al processore AMD Ryzen AI 330 e ai 16 GB di RAM, questo dispositivo vi permetterà di gestire con disinvoltura il multitasking quotidiano, dalla produzione di contenuti alla gestione di fogli di calcolo complessi. Lo schermo da 14 pollici offre il perfetto equilibrio tra portabilità e comfort visivo, mentre l'ampio SSD da 1 TB vi garantirà spazio abbondante per documenti, progetti e file multimediali. Con lo sconto di 200€ che porta il prezzo a soli 699€, questo laptop diventa un'opportunità eccezionale per chi desidera tecnologia moderna a un costo accessibile.

Se siete alla ricerca di un compagno affidabile per la produttività in mobilità, questo IdeaPad Slim 5 soddisferà pienamente le vostre esigenze. L'integrazione di Windows 11 Home e Copilot+PC vi offrirà un'esperienza d'uso moderna e intuitiva, con funzionalità AI che semplificheranno il vostro lavoro quotidiano. La grafica AMD Radeon integrata gestirà agevolmente attività di editing leggero e streaming, mentre il design sottile in colorazione grigia garantirà stile ed eleganza in ogni contesto. Particolarmente consigliato per chi necessita di un dispositivo completo per smart working, studio universitario o gestione di progetti creativi senza dover investire cifre eccessive.

LENOVO IdeaPad Slim 5 Copilot+PC è il notebook che ridefinisce la produttività quotidiana.

