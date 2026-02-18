Internxt: la fortezza digitale ora al 90% di sconto con questo coupon esclusivo

Se pensavi che proteggere la tua vita digitale dovesse costare una fortuna, è il momento di ricrederti. Internxt Drive, l'alternativa etica e ultra-sicura ai colossi della Silicon Valley come Google Drive e iCloud, ha lanciato una promozione senza precedenti. Mentre l'offerta precedente arrivava all'87% (un risparmio già eccezionale), inserendo il codice coupon "SPECIALE" potrai sbloccare uno sconto incredibile del 90% su tutti i piani, inclusi quelli "a vita".

Vedi offerta su Internxt

Perché la tua privacy non ha prezzo (ma oggi costa meno)

Internxt non è il solito fornitore di spazio d'archiviazione: è un ecosistema costruito sulla totale riservatezza. Ecco cosa lo rende unico:

Modello Zero-Knowledge : i tuoi file vengono criptati sul tuo dispositivo prima ancora di raggiungere il cloud.

: i tuoi file vengono criptati sul tuo dispositivo prima ancora di raggiungere il cloud. Chiavi esclusive : solo tu possiedi le chiavi di accesso; nemmeno Internxt può sbirciare tra i tuoi documenti.

: solo tu possiedi le chiavi di accesso; nemmeno Internxt può sbirciare tra i tuoi documenti. Sicurezza del futuro: implementa crittografia post-quantum e codice open source verificabile per una trasparenza assoluta.

Dall'utente occasionale al professionista, c'è una soluzione per ogni esigenza, ora a prezzi quasi simbolici grazie al codice "SPECIALE". Il piano Essential si rivolge a chi desidera un approccio essenziale ma senza limiti sulla sicurezza, rappresentando la porta d'ingresso ideale nel mondo della privacy digitale. È la soluzione perfetta per archiviare documenti personali, fotografie e piccoli archivi con la garanzia della crittografia zero-knowledge.

Per gli utenti che necessitano di una gestione più tecnica e professionale dei propri dati, il piano Premium offre uno spazio maggiore unito a funzionalità di collaborazione avanzate. Oltre alla possibilità di invitare colleghi e condividere file in totale sicurezza, questo livello include il supporto per CLI e WebDav, strumenti indispensabili per integrare il cloud in workflow tecnici o per gestire grandi volumi di informazioni. Con l'attuale riduzione del 90%, il rapporto tra spazio extra e strumenti professionali diventa molto vantaggioso.

Infine, il piano Ultimate rappresenta il vertice dell'ecosistema Internxt, progettato appositamente per power user e realtà business che richiedono un controllo assoluto sui propri dati. Questo pacchetto non solo garantisce lo storage più ampio possibile, ma sblocca l'intera suite di produttività, includendo il supporto NAS, l'integrazione con Rclone e il versioning dei file per mantenere traccia di ogni modifica.

Oltre lo storage: una suite completa

Passare a Internxt non significa solo avere un posto dove salvare i file. I piani più avanzati (Premium e Ultimate) trasformano il cloud in una vera postazione di lavoro sicura:

Collaborazione protetta : funzioni "Invita e collabora" per lavorare in team senza esporre dati sensibili.

: funzioni "Invita e collabora" per lavorare in team senza esporre dati sensibili. Gestione avanzata : controllo dei file per recuperare bozze precedenti e strumenti di pulizia per ottimizzare lo spazio.

: controllo dei file per recuperare bozze precedenti e strumenti di pulizia per ottimizzare lo spazio. Extra inclusi: l'abbonamento dà accesso a una VPN integrata e a Internxt Meet per riunioni video criptate.

Con un risparmio del 90%, il confronto con gli abbonamenti ricorrenti della concorrenza non regge. Internxt diventa la scelta più intelligente sia per il budget che per la sicurezza informatica. Non lasciare che i tuoi dati restino esposti. Usa il coupon "SPECIALE" e assicurati oggi stesso il cloud del futuro al prezzo più basso di sempre.

Vedi offerta su Internxt