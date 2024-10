Gmail lancia l'assistente IA per aiutarti a scrivere le email

Google espande la funzionalità "Help me write" su Gmail per desktop, consentendo agli utenti di creare e modificare email utilizzando l'intelligenza artificiale Gemini. Gli abbonati a Google One AI Premium o con l'add-on Gemini per Workspace potranno, infatti, accedere a questa funzione direttamente dall'interfaccia web di Gmail.

La nuova funzionalità permette di generare bozze automatiche di email e fornisce suggerimenti per formalizzare, elaborare o abbreviare i messaggi. Google sta anche introducendo una scorciatoia per l'opzione "polish" all'interno di "Help me write", che apparirà automaticamente per le bozze con più di 12 parole.

Gli utenti potranno raffinare rapidamente un'email con un clic o digitando Ctrl + H.

Su dispositivi mobili, l'opzione "polish" sostituirà l'attuale scorciatoia "Ridefinisci la mia bozza". Invece di scorrere per vedere le diverse opzioni di modifica, l'app raffinerà automaticamente il messaggio quando si utilizza la scorciatoia. Si potranno poi apportare ulteriori modifiche utilizzando gli altri strumenti di editing AI di Google.

Il rollout di "Help me write" per web e della nuova scorciatoia "polish" inizierà gradualmente a partire da oggi, ampliando le capacità di scrittura assistita dall'AI su Gmail per un numero sempre maggiore di utenti.