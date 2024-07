Goal con CyberGhost VPN: sconto dell'83% e 4 mesi gratis inclusi

In occasione degli Europei di calcio 2024, CyberGhost VPN presenta una promozione esclusiva, con un'animazione tematica sul sito sviluppata dal provider. Questa offerta permette di sottoscrivere un abbonamento di 2 anni con uno sconto dell'83% e di ottenere 4 mesi aggiuntivi senza costi extra. Il prezzo mensile scende così a soli 2,03€, per un totale di 56,94€ per l'intero periodo. Un'offerta conveniente, che diventa ancora più interessante con l'opzione di aggiungere la CyberGhost Security Suite per Windows per un solo euro in più al mese, oppure un IP dedicato per un costo aggiuntivo di soli 2,50€ al mese rispetto ai normali 5€.

CyberGhost, chi dovrebbe abbonarsi?

CyberGhost VPN è ideale per chiunque voglia navigare online in modo sicuro e anonimo, mantenendo la propria privacy e proteggendo i dati personali. Grazie alla rigorosa politica di "no log", CyberGhost assicura che non verranno monitorati, condivisi o venduti i dati degli utenti.

CyberGhost VPN offre una protezione eccellente grazie alla crittografia AES a 256 bit, una delle migliori tecnologie disponibili. Questa crittografia nasconde la posizione dell'utente e protegge il traffico internet, rendendo impossibile per chiunque monitorare le attività online. La vasta rete di server VPN di CyberGhost copre numerose località in America, Europa, Africa e Asia, permettendo di accedere a contenuti da tutto il mondo.

Con CyberGhost, connettersi è semplice e veloce: basta un clic per iniziare a navigare, guardare eventi sportivi in diretta, scaricare grandi file e giocare online senza interruzioni. L'offerta include una garanzia di rimborso di 45 giorni, offrendo un periodo di prova senza rischi. Inoltre, l'assistenza clienti è disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, via live chat o e-mail, fornendo risposte rapide e supporto in diverse lingue per un servizio affidabile e continuo.

