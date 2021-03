Google Chrome, Live Caption è ora disponibile per tutte le fonti audio del web

La nuova versione di Chrome porta con sé una novità molto gradita in termini di accessibilità. La funzionalità Live Caption, la quale ha fatto il proprio debutto sugli smartphone Pixel dell’azienda, è ora disponibile su tutti i PC con Google Chrome versione 89 o successiva. A cosa serve? Come si abilita?

Live Caption è una funzione studiata da Google per sottotitolare automaticamente qualsiasi sorgente audio, anche quelle per cui i sottotitoli non sono previsti in origine. Introdotta per la prima volta su Pixel 4, Live Caption ha raggiunto moltissimi smartphone con Android 10 o versione successiva nei mesi a seguire ed ora è finalmente accessibile anche dai PC.

Potranno goderne tutti gli utenti che per la navigazione sul web utilizzano il browser Google Chrome in versione 89 o successiva.

I sottotitoli automatici sfruttano la tecnologia Text-to-Speech in tempo reale creata dall’azienda di Mountain View. Google afferma che il processo di generazione dei sottotitoli avviene totalmente offline e l’elaborazione sul dispositivo.

Come attivare Live Caption in Google Chrome?

Per attivare Live Caption c’è una semplice procedura da seguire, la quale vi permetterà poi di godere dei sottotitoli generati automaticamente per ogni fonte di audio come video e podcast:

Cliccate il tasto menu nella parte in alto a destra di Google Chrome Selezionate la voce Impostazioni Recatevi nella sezione Avanzate > Accessibilità Attivate Sottotitoli in tempo reale

Appena attivata Live Caption, Google Chrome effettuerà un download di circa 130MB in cui è contenuto il “motore di conversione audio-testo” e creerà due cartelle chiamate “SODA” (Speech On-Device API) e “SODALanguagePacks”. Come anche sottolineato nella pagina delle impostazioni, Live Caption al momento funziona solamente con i contenuti in lingua inglese ed infatti l’unico pacchetto linguistico che verrà scaricato è quello “en-US”.

I sottotitoli in tempo reale sono disponibili per Chrome in versione Windows, Mac e Linux, con i dispositivi ChromeOS che li riceveranno in un momento successivo.