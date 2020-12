Google Chrome vi avvertirà se le vostre password sono poco sicure

Google sta costantemente lavorando per rendere l’esperienza di navigazione con Chrome non solo più piacevole ma anche più sicura ogni giorno che passa. Una nuova funzione di Safety Check avvertirà gli utenti se le password che stanno utilizzando per i propri account sono troppo poco sicure e dovrebbero essere cambiate.

La sicurezza online dipende in gran parte anche dalla qualità e dalla robustezza delle password scelte per proteggere i propri account. Per assicurarsi che i propri utenti siano più al sicuro possibile, Safety Check di Google Chrome ora è in grado di avvertirvi se state utilizzando una password poco efficace, non solo se le vostre credenziali sono state trovate in qualche archivio di password rubate (data breach).

Quando un utente decide di salvare le credenziali di un account online in Google Chrome, al momento Safety Check effettua già un controllo per verificarne la sicurezza. All’interno del gestore delle password del browser verrà indicata una possibile violazione e verrà consigliato agli utenti colpiti un cambio di credenziali.

Google vuole però aiutare gli utenti ad utilizzare password più efficaci anche se non sono state violate ed il nuovo controllo per le “password deboli” ha proprio lo scopo di suggerire quali sono le più soggette a rischio.

È già possibile attivare questo tipo di controllo in Google Chrome seguendo questi semplici passi:

Aprite Google Chrome

Nella barra degli indirizzi digitate chrome://flags e premete Invio

e premete Nella barra di ricerca che verrà visualizzata nella pagina cercate weak

Attivate i flag Safety check for weak passwords e Passwords weakness check

e Riavviate il browser e la funzione sarà attiva

Purtroppo al momento questa nuova funzione atta a migliorare la sicurezza online degli utenti è disponibile solamente nella versione Canary di Google Chrome. Raggiungerà le versioni Dev, Beta e successivamente una release sul canale stabile nelle prossime settimane.

Se volete già provare la nuova funzione inclusa nel Safety Check potete scaricare Chrome Canary dalla pagina dedicata.