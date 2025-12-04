Google ha pubblicato il suo consueto report annuale sulle ricerche più in crescita del 2025, rivelando un panorama dominato dall'intelligenza artificiale e da un mix eterogeneo di eventi sportivi, controversie politiche e tendenze culinarie. Il dato più significativo per il settore tecnologico è la posizione di due chatbot AI tra le query più cercate a livello globale, segnalando come l'intelligenza artificiale generativa sia ormai entrata stabilmente nelle abitudini di ricerca degli utenti. Il report "Year in Search" non misura le ricerche più frequenti in assoluto, che includerebbero termini generici come "meteo", ma analizza i picchi di traffico sostenuti durante l'anno rispetto al periodo precedente.

Gemini, il chatbot AI di Google, si è piazzato al primo posto delle ricerche in crescita nel 2025, seguito da "India vs England" e "Charlie Kirk". La presenza dell'assistente virtuale di Mountain View al vertice della classifica indica ovviamente un successo, che ha investito massicciamente nel posizionamento di Gemini come alternativa a ChatGPT. Ma Gemini non è stato l'unico sistema di intelligenza artificiale a catturare l'attenzione globale: DeepSeek, il modello linguistico sviluppato in Cina, si è classificato al settimo posto, confermando la crescente competizione internazionale nel settore degli LLM.

L'emergere di due chatbot AI tra le prime dieci ricerche globali evidenzia come il 2025 sia stato l'anno della democratizzazione dell'intelligenza artificiale generativa. Se nel 2024 ChatGPT dominava incontrastato, quest'anno gli utenti hanno virato su altro, spinti dalla proliferazione di alternative gratuite e dalla crescente integrazione di questi strumenti nei motori di ricerca e nelle applicazioni quotidiane.

Gemini e DeepSeek tra le prime dieci ricerche globali confermano che l'intelligenza artificiale generativa è ormai parte integrante delle abitudini digitali degli utenti nel 2025

Sul fronte delle notizie, la figura di Charlie Kirk ha dominato le ricerche, con la query "Charlie Kirk assassination" in cima alla lista. Seguono "Iran" e "US Government Shutdown", riflettendo un anno segnato da tensioni geopolitiche e instabilità politica negli Stati Uniti. La metodologia di Google, che misura i picchi di crescita rispetto all'anno precedente, spiega perché eventi improvvisi o personalità emergenti superino temi perennemente cercati.

Nel settore dell'intrattenimento cinematografico, "Anora" è stato il film più cercato, superando "Superman" e "Minecraft Movie". L'attrice Mikey Madison, protagonista di "Anora", ha conquistato il primo posto anche tra gli attori più ricercati, davanti a Lewis Pullman di "Thunderbolts" e Isabela Merced di "Superman". Questi dati confermano come il passaparola digitale e le discussioni sui social media continuino a essere fattori determinanti per la visibilità delle produzioni cinematografiche.

Sul fronte sportivo, "FIFA Club World Cup" ha guidato le ricerche, seguita da "Asia Cup" e "ICC Champions Trophy", evidenziando il predominio del calcio e del cricket negli interessi globali. Tra le squadre, il Paris Saint-Germain F.C. ha ottenuto il maggior incremento di ricerche, mentre sorprende la presenza dei Toronto Blue Jays al terzo posto, segno di un rinnovato interesse per la franchigia di baseball canadese.

Nel campo della gastronomia e delle ricette, l'hot honey ha conquistato il primo posto, confermando la tendenza verso condimenti che combinano dolce e piccante. La ricetta "Marry Me Chicken" e il chimichurri hanno completato il podio, riflettendo l'influenza dei creator culinari su TikTok e Instagram nella diffusione virale di ricette.

Per i podcast, "The Charlie Kirk Show" ha dominato le ricerche, seguito da "New Heights" dei fratelli Kelce e "This is Gavin Newsom". Nel settore editoriale, "Regretting You" di Colleen Hoover si è confermata la ricerca più in crescita, precedendo "Onyx Storm" di Rebecca Yarros e "Lights Out" di Naveesa Allen. Questi dati sottolineano come il fenomeno BookTok continui a influenzare significativamente le vendite e l'interesse verso determinati titoli.

Il report completo di Google, disponibile sul sito ufficiale, offre uno spaccato dettagliato delle curiosità globali nel 2025, confermando come l'intelligenza artificiale stia progressivamente conquistando spazio nelle ricerche quotidiane degli utenti, affiancandosi a sport, intrattenimento e cucina come temi di interesse universale. Per il settore tecnologico, la presenza di due chatbot AI nella top ten rappresenta una validazione concreta dell'impatto che questi strumenti stanno avendo sulla cultura digitale contemporanea.