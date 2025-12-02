Avatar di Ospite Ruby Beast #415 0
L'ho preso da poco e e a quel prezzo è impossibile trovare di meglio. Ottimo display, durata della batteria discreta (circa 6 ore di uso normale) e arriva con Office pre-installato e licenziato. Ho inoltre uno slot libero per un eventuale upgrade della RAM. Insomma un ottimo notebook per le classiche applicazioni di produttività e anche per il video editing.
