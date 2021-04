Google Meet, in arrivo nuove funzionalità per migliorare le vostre chiamate

Google Workspace, la suite di software dedicata alla produttività, soprattutto per le aziende, comprendendo al suo interno app come GMail, Meet, Chat, Calendar, Docs, Current, Cloud Search ed altri ancora (per saperne di più vi consigliamo di consultare il sito ufficiale), ha recentemente annunciato, come riportato dai colleghi di Engadget, l’arrivo di diversi miglioramenti per Meet, la sua popolare applicazioni per videoconferenze, che la renderanno più flessibile e piacevole da usare.

Tra le novità troviamo la possibilità di sostituire lo sfondo con dei video animati, che dovrebbero rendere le videochiamate più piacevoli da vedere. Inoltre, nel corso delle prossime settimane, Meet offrirà un’interfaccia grafica rinnovata e che offrirà agli utenti la capacità di personalizzare il modo in cui vengono visualizzati i vari riquadri relativi alle varie persone che partecipano alle video conferenze. Inoltre, ci saranno maggiori controlli anche relativi al proprio video stream, con la possibilità di inserirlo all’interno della griglia insieme agli altro o farlo diventare una finestra flottante, nasconderlo completamente o disattivarlo per tutte le chiamate su Meet.

Oltre a ciò, tutti i controlli saranno riposizionati nella barra inferiore, fornendo più spazio per le finestre degli interlocutori. Gli utenti che usano Meet in mobilità saranno felici di sapere che è prevista anche l’integrazione di un’opzione per consumare meno dati mobili. Più spazio anche all’Intelligenza Artificiale, grazie all’arrivo di opzioni che consentono di mantenere il proprio volto sempre al centro dell’inquadratura indipendentemente dai movimenti della testa, in modo del tutto simile a quanto offerto da NVIDIA con il suo programma Broadcast. Insomma, sembra che Google abbia intenzione ai propri utenti un’esperienza di primo livello per le loro videoconferenze.