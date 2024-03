GPT-4 ora fa anche l'hacker: buca il 73% dei siti web in questa ricerca

Dei ricercatori hanno scoperto che GPT-4 può hackerare autonomamente siti web, senza praticamente alcun intervento umano. Inutile dire che si tratta di una minaccia enorme per la sicurezza online, dal momento che chiunque, anche persone senza alcuna competenza di programmazione o hacking, può sferrare un attacco informatico.

Chiunque, anche persone senza alcuna esperienza, può usare GPT-4 per un attacco informatico

I ricercatori hanno testato 10 diversi modelli IA, mettendoli alla prova nell’hackerare 15 siti diversi, senza istruirli in anticipo su eventuali vulnerabilità da sfruttare. Le sfide avevano diversi livelli di difficoltà; GPT 3.5, LLaMA e altre IA hanno fallito buona parte delle prove, ma GPT-4 ha superato 11 test su 15, un tasso di successo del 73% che ha messo in allarme i ricercatori. L’IA ha perfino trovato una vulnerabilità in un sito reale, che non era parte del progetto.

“Non è necessario comprendere nulla - si può semplicemente lasciare che l’agente IA vada a hackerare il sito web da solo,” afferma Daniel Kang, uno dei ricercatori coinvolti nello studio. Inutile dire che lo scenario mostrato dai ricercatori desta una certa preoccupazione, visto quanto è facile usare l’IA per hackerare dei siti internet. Questa semplicità si traduce anche in una riduzione dei costi che gli hacker devono sostenere: la ricerca stima che una IA costa meno di 10 dollari per attacco, mentre un analista esperto in cybersicurezza ha un costo di circa 80 dollari per attacco.

Il problema non è di certo semplice da risolvere, visto anche con quanta facilità vengono superate le misure di sicurezza che dovrebbero impedire alle IA di rispondere a queste richieste. Bisogna prima di tutto trovare un modo efficace per impedire ai chatbot di dare risposte dannose, che aiutino i malintenzionati nei loro scopi; OpenAI e le altre società sembrano consce del problema e stanno lavorando a misure di sicurezza per risolvere il problema, ma la ricerca suggerisce che finora gli sforzi sono stati quasi del tutto vani.