GPT-4 Turbo, cos'è, come funziona, quanto costa

Durante l'evento OpenAI DevDay tenutosi lunedì, il CEO dell'azienda, Sam Altman, ha presentato GPT-4 Turbo. Questa nuova versione è in grado di elaborare una quantità di testo del suo modello di linguaggio LLM è notevolmente superiore a GPT-4, con una conoscenza che copre eventi fino ad aprile 2023. Ma entriamo un po' più nel dettaglio.

GPT-4 Turbo: Un Salto in Avanti nell'IA

GPT-4 Turbo, come abbiamo chiarito all'inizio, è un nuovo aggiornamento di GPT-4 pensato per essere un passo intermedio prima di GPT-5. Questa nuova iterazione è stata pensata per risolvere diversi problemi rilevati dagli sviluppatori e si presente con ben tre caratteristiche inedite.

La prima è la lunghezza del testo, che consente a GPT-4 Turbo di processare un testo molto più ampio, superando i 96.000 Token (l'unità di misura utilizzata da OpenAI per calcolare caratteri o gruppi di caratteri) in una singola elaborazione, arrivando a toccare i 128.000 input in "context window". Parliamo di un notevole miglioramento rispetto ai modelli precedenti se si considera che GPT-4 si fermava a 32.000 input.

Oltre a ciò, questa versione offre una conoscenza aggiornata, con eventi rilevanti fino ad aprile 2023. Di conseguenza sarà più facile, per chi ne fa uso, nel cercare e reperire informazioni corrette.

Infine, ma non meno importante, GPT-4 Turbo è più economico da utilizzare rispetto a GPT-4, con tariffe inferiori sia per gli input che per gli output. Ora, 1.000 token vengono pagati 0,01 dollari, tre volte inferiore rispetto alla precedente versione.

Abbiamo anche nuove funzionalità come i prompt di immagine, il supporto DALL-E 3 e la possibilità di generare contenuti text-to-speech.

ChatGPT-4 Turbo rappresenta quindi un nuovo passo in avanti per il modello LLM di OpenAI e siamo davvero curiosi di vedere cosa ci porterà ChatGPT-5 nel corso dei prossimi mesi.