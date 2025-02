ChatGPT 4.5 arriverà prima del previsto: ecco cosa sappiamo

«Presto disponibile per gli utenti Pro», recita il messaggio nell'app beta di ChatGPT. È questo l'indizio che ha svelato l'imminente arrivo di GPT-4.5, il nuovo modello di intelligenza artificiale di OpenAI che potrebbe rivoluzionare ancora una volta il panorama dell'AI generativa.

Mentre Sam Altman, CEO di OpenAI, aveva recentemente annunciato l'intenzione di semplificare la nomenclatura dei modelli, passando a denominazioni più intuitive come GPT-4.5 e GPT-5, nessuno si aspettava che il debutto fosse così vicino. L'annuncio è trapelato dall'app Android di ChatGPT, dove alcuni utenti hanno individuato un riferimento esplicito: "Prova l'anteprima di ricerca GPT-4.5 - Gli utenti Pro hanno ora accesso al nostro modello più recente e più grande".

Il messaggio, per quanto non ancora cliccabile o funzionante, rappresenta un segnale inequivocabile che l'evoluzione di GPT-4 è ormai alle porte. La strategia di OpenAI sembra chiara: inizialmente il nuovo modello sarà disponibile esclusivamente per gli abbonati Pro, il piano premium da 200 dollari mensili che garantisce accesso prioritario alle funzionalità più avanzate.

L'attuale offerta di OpenAI può risultare disorientante anche per gli utenti più esperti. La piattaforma propone una serie di modelli con nomenclature non sempre intuitive: GPT-4o, GPT-4o con attività programmate, o1, o3-mini e o3-mini-high. Una giungla di sigle che ha spinto l'azienda verso una strategia di semplificazione.

La confusione generata da questa proliferazione di modelli diversi ha convinto Altman della necessità di adottare un sistema più lineare, simile a quello utilizzato per le versioni software tradizionali. GPT-4.5 rappresenterebbe quindi il primo passo verso questo nuovo approccio, seguito prevedibilmente da GPT-5 in un futuro non troppo lontano.

Non è solo il nuovo modello a essere in lavorazione. Secondo quanto scoperto dal ricercatore Tibor Blaho, OpenAI sta riprogettando anche l'interfaccia web di ChatGPT. Tra le novità più rilevanti figura lo spostamento di funzionalità come la ricerca approfondita, la canvas e le interazioni basate su immagini nel selettore di file.

Particolarmente interessante è la modalità di "ricerca approfondita", che trasformerebbe ChatGPT in un assistente di ricerca più sofisticato. Quando attivata, questa funzione mostra un messaggio nel campo di input: "Posso fare ricerche in background per fornirti un rapporto dettagliato. Per risultati ottimali, includi: fonti rilevanti, aree di interesse desiderate, file relativi alla tua ricerca, e fornisci quanti più dettagli possibili".

Il redesign dell'interfaccia punta a semplificare la selezione dei modelli e il passaggio tra le diverse funzionalità, creando un'esperienza utente più fluida e intuitiva, simile a quanto avviene nei programmi di produttività professionale più diffusi in Italia come la suite Office.

La decisione di limitare inizialmente GPT-4.5 agli abbonati Pro riflette una chiara strategia commerciale. Con un costo di 200 dollari mensili, contro i 20 dell'abbonamento Plus o la gratuità del piano base, il piano Pro rappresenta una fonte di entrate significativa per OpenAI, che continua a investire massicciamente nello sviluppo di modelli sempre più avanzati.

Questa strategia di lancio ricorda quanto avvenuto con precedenti modelli, che sono stati gradualmente resi disponibili a fasce sempre più ampie di utenti. Sebbene non ci siano ancora dettagli ufficiali su quando GPT-4.5 sarà disponibile per gli altri livelli di abbonamento, è probabile che OpenAI condivida presto maggiori informazioni, seguendo lo schema di lancio già collaudato con i modelli precedenti: accesso esclusivo per i Pro, poi estensione agli abbonati Plus e, infine, disponibilità parziale anche per gli utenti gratuiti.