Grandi novità per DLSS Swapper, arrivano FSR 3.1 e XeSS

DLSS Swapper è uno strumento open-source molto interessante, che permette di scegliere la versione del DLSS in un gioco andando a sostituire automaticamente il file DLL relativo, permettendo ad esempio di abilitare vecchie versioni dell'upscaler.

La novità principale della nuova versione 1.1 (e 1.1.1) è l'aggiunta del supporto a FSR 3.1 e Intel XeSS con Frame Generation, che ampliano enormemente la capacità di DLSS Swapper, finora limitato all'omonima tecnologia NVIDIA.

Gli utenti possono ora modificare manualmente i file DLL per diverse tecnologie di upscaling, a seconda del supporto offerto dai singoli giochi, inoltre è finalmente possibile aggiungere i giochi non rilevati automaticamente.

La versione 1.1.1 si concentra principalmente sulla risoluzione di bug e su alcuni miglioramenti dell'interfaccia utente; sebbene permangano ancorar alcuni problemi, come l'impossibilità di rilevare i file DLL dei giochi aggiunti manualmente e alcune voci duplicate, lo strumento è perfettamente utilizzabile.

Se state già fantasticando, vi riportiamo subito con i piedi per terra: DLSS Swapper non permette di aggiungere l'upscaler ai giochi che ne sono sprovvisti e, cosa forse ancor più importante, non consente nemmeno di scambiare DLSS e FSR, almeno per il momento. Vale la pena sottolineare poi che, nonostante il programma scarichi i file DLL direttamente dal repository ufficiale NVIDIA, non è in alcun modo affiliato all'azienda o supportato ufficialmente dalla stessa.

L'aggiunta del supporto a FSR e XeSS a DLSS Swapper lo rende ancor più versatile per i videogiocatori, senza contare che potrebbe essere qualcosa di essenziale per non renderlo obsoleto: la nuova versione di NVIDIA App permetterà di fare un override delle impostazioni di gioco del DLSS e molti giocatori potrebbero preferirla anche se meno versatile, semplicemente perché ufficiale.