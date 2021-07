GTA V riceve il supporto per FidelityFX Super Resolution grazie a un modder

Grand Theft Auto V continua a migliorare, e non grazie a Rockstar Games. Un modder chiamato “NarutoUA” ha aggiunto al gioco il supporto per AMD FidelityFX Super Resolution (FSR), la tecnologia di upscaling multipiattaforma che ha finalmente debuttato il 22 giugno. Ed è riuscito anche se AMD non ha ancora rilasciato il codice sorgente di FSR al pubblico.

L’implementazione di FSR di NarutoUA sostituisce il motore di upscaling delle immagini integrato in GTA V. La mod consente ai giocatori di scegliere tra quattro diverse configurazioni: modalità Performance, modalità Balanced, Quality e Ultra Quality, utilizzando le impostazioni grafiche di gioco. Ecco un video che mostra la mod in azione:

Questo progetto è notevole per alcuni motivi. Il primo è che un gioco di otto anni può godere di sostanziali miglioramenti delle sue prestazioni e grafiche dopo che una persona ha implementato una tecnologia grafica che ha debuttato un mese fa. Intel ha utilizzato l’intelligenza artificiale per GTA V a maggio, ma è stato un progetto ben finanziato che ha coinvolto un intero team.

La seconda ragione: FSR non è ancora open source. AMD prevede di rendere pubblico il suo codice sorgente “a metà luglio”, secondo il sito web GPU Open della società, ma al momento è limitato ai partner di AMD. NarutoUA ha dichiarato su Reddit che la mod è stata creata utilizzando “shader precompilati di un altro gioco“. Una soluzione nativa potrebbe quindi avere un risultato ancora migliore in termini di prestazioni.

Questa mod dimostra anche il valore dell’utilizzo di una soluzione open source e multipiattaforma come FSR – che abbiamo testato – piuttosto che una tecnologia proprietaria come Nvidia DLSS. Naturalmente, entrambe le soluzioni hanno i loro vantaggi e svantaggi, ma sembra che FSR potrebbe essere più facile da sperimentare per i modder.

NarutoUA ha condiviso anche il codice sorgente della mod, ulteriori scatti di confronto e le istruzioni di installazione su GitHub. Grazie al codice pubblico, sarà possibile migliorare ulteriormente GTA V, trascinandolo nell’era moderna mentre Rockstar Games prepara il sesto capitolo della serie per il rilascio nel 2025. Chissà, magari avremo ancora un modder come NarutoUA per implementare nuove tecnologie in GTA VI nel 2033.