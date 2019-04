GTX 1650, le ultime indiscrezioni a pochi giorni dal debutto

GeForce GTX 1650 in arrivo. Facciamo il punto sulle caratteristiche tecniche, le prestazioni e il possibile prezzo della nuova scheda di Nvidia.

Nvidia presenterà entro le prossime due settimane la GeForce GTX 1650, una nuova scheda video basata su architettura Turing. Facciamo quindi il punto sulle caratteristiche note finora di questa GTX 1650, una scheda che si colloca come soluzione minore della serie GeForce 16 dopo l’uscita delle schede GTX 1660 Ti e GTX 1660.

Per prima cosa la GPU: a bordo della GTX 1650 dovrebbe esserci il TU117, un core inedito visto che le altre due schede GTX della serie 16 sono basate sul TU116. Come le altre due schede non avremo unità RT e Tensor core, mentre per quanto riguarda i CUDA core, mancano informazioni: si specula sul fatto che la nuova GPU possa contarne 1024, ma non c’è nulla di sicuro. Sul PCB, collegati tramite un bus a 128 bit, dovremmo trovare 4 GB di memoria GDDR5.

Per quanto concerne le frequenze operative della scheda stabilite da Nvidia, ancora non ci sono certezze, ma siccome non ci sarà un modello Founders Edition, vedremo una folta schiera di soluzioni personalizzate dai partner con dissipatori differenti e anche overclock di fabbrica.

In base ad alcune foto e specifiche di schede trapelate nelle scorse ore, si vocifera che le specifiche della GPU siano state fissate a 1395 / 1560 MHz, ma vedremo modelli spingersi oltre ad esempio a 1665 / 1725 MHz. Sui clock a ogni modo ci sono poche certezze, ma questi valori possono comunque rappresentare un riferimento di massima. Non ci sono informazioni sulla memoria GDDR5, ma possiamo ipotizzare un funzionamento a 7 / 8 Gbps.

In virtù di queste specifiche, la GeForce GTX 1650 non dovrebbe avere bisogno di connettori di alimentazione aggiuntivi, quindi richiederà 75 W o meno per funzionare. Molte schede saranno davvero compatte e avranno un sistema di raffreddamento a singola ventola. Per quanto riguarda le porte, vedremo diverse proposte con connettori DVI, dato che questa soluzione si rivolge anche a persone con PC piuttosto datati che non aggiornano spesso lo schermo.

Quanto alle prestazioni, la scheda dovrebbe offrire un frame rate superiore alla popolare GeForce GTX 1050 Ti, posizionandosi vicino alla GeForce GTX 1060 3GB e alla Radeon RX 570 4GB. Dovrebbe insomma rappresentare l’entry-level per giocare in Full HD a buoni dettagli.

Il prezzo per ora è ignoto, ma sappiamo che Nvidia ha portato la GTX 1660 sul mercato a un listino consigliato di 219 dollari, tradotti in Italia a 234 euro. La GTX 1650 dovrebbe quindi posizionarsi a 179 dollari, che potrebbero diventare 199 euro, segnando l’arrivo di Turing sotto i 200 euro.

Per quanto riguarda la data del debutto, mentre finora si è parlato del 22 aprile, alcune fonti ci hanno indicato il giorno successivo.