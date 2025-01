Guida con precisione con il Logitech G923 G Trueforce, oggi in OFFERTA SPECIALE! -36%

Se state cercando un volante da corsa professionale per Xbox Series X|S, Xbox One e PC, non potete lasciarvi sfuggire questa straordinaria offerta su Amazon. Infatti, il Logitech G923 G Trueforce è disponibile a soli 279€, con un incredibile sconto del 36% rispetto al prezzo consigliato di 439€. Un'opportunità imperdibile per portare la vostra esperienza di guida virtuale a un livello superiore!

Logitech G923 G Trueforce, chi dovrebbe acquistarlo?

Logitech G923 G è un volante gaming di fascia alta, progettato per offrire un realismo senza precedenti grazie alla tecnologia Trueforce. Questo sistema innovativo si collega direttamente ai motori dei giochi per garantire un feedback ultra-preciso, aggiornando le sensazioni di guida 4.000 volte al secondo. Il risultato? Ogni curva, frenata e accelerazione saranno incredibilmente realistiche.

Grazie alla doppia frizione programmabile, potrete eseguire partenze perfette, proprio come i piloti professionisti, nei giochi che supportano questa funzione. Inoltre, il volante integra un contagiri LED, un selettore a 24 posizioni e un pedale del freno progressivo, elementi che vi aiuteranno a mantenere sempre il massimo controllo durante la gara.

Il design ergonomico e i materiali pregiati rendono il Logitech G923 G una scelta eccellente per ogni appassionato di corse. Il rivestimento in pelle nera cucita a mano offre una sensazione premium al tatto, mentre i pedali in metallo garantiscono una resistenza superiore e una risposta precisa ai comandi.

Il volante è compatibile con Xbox Series X|S, Xbox One e PC, supportando una vasta gamma di giochi di guida. Grazie al software Logitech G HUB, potrete personalizzare i comandi, la sensibilità e il livello del force feedback, adattandolo alle vostre preferenze.

Con un prezzo scontato di 279€, Logitech G923 G Trueforce rappresenta una delle migliori offerte disponibili oggi per gli appassionati di simulazione di guida. Non lasciatevi sfuggire questa occasione irripetibile e correte ad acquistarlo prima che l'offerta scada!

