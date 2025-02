Hai scaricato DeepSeek? Dovresti andare in prigione! Proposta shock negli USA

Il senatore repubblicano del Missouri, Josh Hawley, ha presentato un disegno di legge controverso che mira a vietare l'importazione e l'esportazione di prodotti di intelligenza artificiale (IA) da e verso la Cina. Se approvata, la legge potrebbe avere implicazioni significative per i ricercatori, le aziende e gli utenti di IA, con sanzioni che includono fino a 20 anni di carcere e multe fino a 1 milione di dollari per i trasgressori.

Il disegno di legge, denominato "Decoupling America's Artificial Intelligence Capabilities from China Act", è stato presentato mercoledì scorso. La proposta legislativa intende vietare alle aziende americane di condurre ricerche sull'IA in Cina o in collaborazione con aziende cinesi e impedire alle aziende statunitensi di investire nello sviluppo dell'IA cinese. Inoltre, la legge proibirebbe "l'importazione negli Stati Uniti di tecnologie di intelligenza artificiale o intelligenza artificiale generativa o proprietà intellettuali sviluppate o prodotte nella Repubblica Popolare Cinese".

Secondo il senatore Hawley, la legge è una risposta diretta al recente rilascio di DeepSeek, un modello di IA avanzato sviluppato in Cina che ha suscitato preoccupazione a livello internazionale e ha portato a un calo delle azioni tecnologiche americane.

"Ogni dollaro e gig di dati che confluisce nell'IA cinese sono dollari e dati che alla fine verranno usati contro gli Stati Uniti", ha affermato Hawley in una dichiarazione. "L'America non può permettersi di rafforzare il nostro più grande avversario a spese della nostra stessa forza. Garantire la superiorità economica americana significa tagliare la Cina fuori dall'ingegno americano e fermare il finanziamento dell'innovazione del Partito Comunista Cinese".

La proposta ha suscitato immediate critiche da parte di esperti del settore e difensori delle libertà civili. Kevin Bankston, consigliere senior per la governance dell'IA presso il Center for Democracy & Technology, ha definito il disegno di legge "un ampio attacco all'idea stessa di dialogo scientifico e scambio tecnologico con la Cina sull'IA, con sanzioni potenzialmente rovinose per ricercatori e utenti di IA e implicazioni profondamente preoccupanti per il futuro della libertà di parola online e della libertà di ricerca scientifica".

Sebbene la proposta specifichi che le sanzioni penali si applicherebbero solo a chi agisce "intenzionalmente", la sua ampia formulazione desta preoccupazioni. La legge prevede che i trasgressori siano soggetti alle sanzioni penali previste dalla sezione 1760 dell'Export Control Reform Act del 2018, che prevede multe fino a 1 milione di dollari e fino a 20 anni di reclusione per gli individui.

Bankston ha espresso scetticismo sulla possibilità di intentare cause penali solide contro chi ha scaricato un'app come DeepSeek. Tuttavia, ha sottolineato che il disegno di legge è "preoccupantemente ampio" e potrebbe potenzialmente applicarsi a chi ha scaricato DeepSeek sapendo che proveniva dalla Cina.

"Sembra che potrebbe applicarsi a qualcuno che ha scaricato DeepSeek sapendo che proveniva dalla Cina, e sì, la sanzione penale per questo in base a questa proposta sarebbe fino a un milione di dollari o 20 anni di prigione (e potenzialmente anche sanzioni civili, che potrebbero richiedere meno prove dello stato mentale e potrebbero potenzialmente raggiungere anche un mero 'importatore' accidentale di un modello cinese)", ha spiegato Bankston.

Oltre a colpire chi scarica modelli di IA dalla Cina, il disegno di legge potrebbe avere conseguenze di vasta portata per la ricerca e la collaborazione scientifica. La proposta vieta il "trasferimento di ricerca", creando un ambiente impraticabile per gli informatici che rendono pubblica la loro ricerca e leggono regolarmente articoli sull'IA pubblicati da ricercatori cinesi.

"Al di là del semplice impatto sulle persone che scaricano modelli dalla Cina, le sanzioni del disegno di legge per l'importazione o l'esportazione di tecnologia e proprietà intellettuale di IA potrebbero potenzialmente estendersi a chiunque pubblichi modelli di IA o articoli di ricerca su Internet aperto sapendo che saranno scaricati da persone in Cina", ha affermato Bankston. "I ricercatori sono anche minacciati dalla seconda metà del disegno di legge, che vieterebbe direttamente la collaborazione americana con i ricercatori di praticamente qualsiasi università o azienda cinese, con una multa fino a 100 milioni di dollari per qualsiasi azienda che violi il divieto, tra le altre sanzioni".

Kit Walsh, direttore dei progetti legali su IA e accesso alla conoscenza presso l'Electronic Frontier Foundation, ha espresso preoccupazioni simili.

"Il disegno di legge minaccia lo sviluppo e la pubblicazione di progressi nell'IA negli Stati Uniti, e siamo particolarmente preoccupati per l'impatto sullo sviluppo aperto e collaborativo di queste tecnologie al di fuori dei sistemi proprietari dei grandi operatori tecnologici", ha dichiarato Walsh. "In passato, il governo ha sostenuto che la semplice pubblicazione di informazioni su Internet conta come esportazione, e interpretare questa legge in questo modo consoliderebbe ulteriormente il predominio dell'IA proprietaria sulla ricerca aperta o accademica. La legge interferirebbe anche con gli sforzi di responsabilizzazione dell'IA, come i requisiti di trasparenza che gli stati e i membri del Congresso hanno cercato di creare per assicurarsi che l'IA non danneggi le persone negli Stati Uniti quando viene utilizzata per decisioni su questioni di vasta portata come l'alloggio, l'assistenza sanitaria e l'assunzione".

Sebbene la proposta di Hawley possa sembrare un gesto politico da falco, la sua ampia formulazione e le potenziali implicazioni per la libertà di ricerca e la collaborazione scientifica sono fonte di seria preoccupazione. La situazione ricorda il dibattito sul divieto di TikTok, che inizialmente sembrava un'idea assurda data la popolarità dell'app tra gli americani. Tuttavia, un disegno di legge che vieta TikTok è stato approvato sia dalla Camera che dal Senato ed è stato firmato dal presidente.

Nonostante il sostegno bipartisan a una legislazione che prende di mira la Cina ovunque sembri in grado di rovesciare il predominio americano, la proposta di Hawley solleva interrogativi sulla fattibilità e sulle conseguenze di un divieto così radicale. L'attuale stato dell'informatica, dell'industria dell'IA e della cultura dei ricercatori che condividono il loro lavoro rende la proposta di Hawley impraticabile e potenzialmente dannosa per l'innovazione e il progresso scientifico negli Stati Uniti.