Halloween + Acer = Sconti fantasmagorici sui monitor

Se per voi Halloween rappresenta non solo un momento di divertimento, ma anche di acquisti, Acer ha pensato a un'iniziativa imperdibile. L’azienda invita i propri clienti a scoprire la gamma di monitor per PC, offrendo sconti straordinari che possono arrivare fino a 400€. Questa promozione, valida fino al 3 novembre, include una selezione di monitor adatta a ogni budget, permettendo a chiunque di valutare se sia il momento giusto per sostituire il proprio schermo attuale con uno di qualità superiore. Vediamo alcuni esempi delle offerte disponibili al momento.

Offerte da paura Acer, perché approfittarne?

Tra le offerte più interessanti c’è senza dubbio il Predator X OLED X45, un monitor che rappresenta il top della tecnologia attuale. Con un imponente display di 113 cm (44,5") in risoluzione UW-QHD (3440 x 1440), questo modello offre una frequenza di aggiornamento di 240 Hz tramite DisplayPort e Type-C, e 100 Hz via HDMI. Il design curvo con raggio di 800R non solo migliora l'immersione visiva, ma è anche ideale per lunghe sessioni di gioco o lavoro, rendendo ogni contenuto ancora più coinvolgente.

Il Predator X OLED X45 si distingue anche per le sue caratteristiche tecniche all'avanguardia. Grazie alla tecnologia OLED, garantisce angoli di visione eccezionali (178°x178°) e supporta FreeSync Premium, per un'esperienza di gioco fluida e senza tearing. Con un tempo di risposta di soli 30ms GTG e una luminosità massima di 1000 nits in HDR, questo monitor è perfetto per gli utenti più esigenti. Attualmente, è possibile acquistarlo con uno sconto di ben 400€, un’opportunità da non perdere per chi cerca un upgrade significativo al proprio setup.

Non solo il Predator X OLED X45 offre prestazioni elevate, ma l’intera gamma di monitor Acer è progettata per soddisfare le esigenze di tutti. Con tecnologia avanzata, design ergonomico e una varietà di funzioni, ogni utente può trovare il monitor ideale per il proprio stile di lavoro o gioco. Non lasciatevi dunque sfuggire questa occasione: approfittate delle offerte Acer per Halloween e portate a casa un monitor di qualità a un prezzo imbattibile!

