Hosting con WordPress preinstallato: ecco i nuovi piani Serverplan

Ecco i nuovi piani hosting con WordPress preinstallato di Serverplan

Per i lettori di Tom's Hardware è previsto uno sconto del 50% per il primo anno, utilizzando il codice TOMSHARDWARE. L'offerta è valida fino al 12/02/2022. Clicca qui.

Cerchi un hosting con WordPress preinstallato che ti semplifichi la vita? Oggi con Serverplan puoi scegliere tra una serie di piani che vanno ben oltre la possibilità di attivare il CMS.

Infatti la novità è questa: insieme a WordPress, sui piani hosting dedicati al content management system più famoso del web, trovi una serie di settaggi perfetti per chi vuole un hosting con WordPress già pronto per lavorare nel miglior modo possibile.

Un hosting con WordPress già installato

Il primo vantaggio di questa soluzione è chiaro: non devi fare altro che avviare il servizio hosting acquistato. Non devi installare niente, non c’è bisogno di seguire neanche le poche procedure guidate di un normale hosting.

Questa soluzione è perfetta per chi muove i primi passi e vuole realizzare un blog in autonomia. Ma sarebbe un grave errore limitare il servizio hosting con WordPress preinstallato in italiano di Serverplan a questa platea. Tanti, infatti, sono i webmaster che lavorano proprio con questa suite. Il motivo? Da un lato risparmi tempo, dall’altro hai un settaggio professionale dell’hosting e della piattaforma. Ma quali sono i vantaggi reali?

Hai un sito WordPress già pronto

Ci sono 3 piani hosting pronti con queste caratteristiche: Startup, Enterprise ed Enterprise Plus. In tutti i casi hai già una dotazione base di rispetto che comprende WordPress preinstallato su server Apache, backup giornaliero automatico, certificato SSL Let's Encrypt.

Per garantire la sicurezza trovi Bitninja e l’anti-malware. Le personalizzazioni che distinguono il servizio hosting riguardano gli aggiornamenti automatici del CMS, una garanzia per avere una piattaforma protetta ed efficiente. In più hai già installata una serie di plugin consigliati da WordPress e che ti consentono di essere già operativo:

Contact Form 7;

WordPress SEO by Yoast;

Really Simple CAPTCHA;

Cookie Notice & Compliance.

Quindi c’è solo da scegliere un tema WordPress che ti rappresenti e iniziare a scrivere contenuti. Ecco perché questo è l’hosting preferito da chi vuole risparmiare tempo. Inoltre, nelle versioni Enterprise WordPress 100GB ed Enterprise Plus WordPress 200GB puoi contare anche su backup semplificato attivabile con un click e lo stesso vale per gli aggiornamenti di plugin e template.

Alcuni vantaggi per chi vuole qualcosa in più

Come anticipato, la presenza di un hosting WordPress con CMS preinstallato e pronto all’uso può sembrare una scelta di comodo per chi si affaccia nel mondo del blogging e vuole creare un sito web in autonomia. In realtà la soluzione proposta da Serverplan fornisce un contributo interessante anche per chi ha competenze specifiche.

Altra novità è la possibilità di creare una versione di staging con un click. Questo significa che puoi generare una copia del portale in un secondo e lavorare senza alcun problema sulla versione online. Puoi cambiare l’estetica, modificare il codice, ottimizzare i contenuti e fare tutti i test che desideri. Una volta terminato il lavoro sostituisci e aggiorni.

Oppure cancelli e ricominci da zero. Anche questo è il bello di avere un hosting con WordPress preinstallato insieme a una serie di funzioni avanzate per sviluppatori.

Ancora un motivo per scegliere Serverplan?

La massima attenzione alle performance. A prescindere dal tipo di piano hosting acquistato, ogni dettaglio è pensato per fornire un hosting WordPress in grado di restituire massima reattività e velocità. Oltre ai dischi SSD e all’ultima versione di PHP, i piani hosting garantiscono HTTP/2, HTTP Keep alive e percentuali di uptime invidiabili.

