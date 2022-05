Il noto produttore HP ha sorpreso un po’ tutti annunciando improvvisamente il suo nuovo notebook, chiamato Dev One, che viene fornito di fabbrica con Linux a bordo, nello specifico con la distribuzione Pop!_OS di System 76.

Il computer portatile in questione, proposto al prezzo di 1.099 dollari, è pensato principalmente per gli sviluppatori che vogliono un dispositivo affidabile e potente per i carichi di lavoro quotidiani, senza dimenticare la sicurezza garantita da un sistema operativo basato su Linux. Per quanto riguarda le specifiche tecniche, HP Dev One sarà dotato del processore AMD Ryzen 7 PRO a otto core, 16GB di memorie DDR4 a 3.200MHz, 1TB di SSD PCIe NVMe, GPU AMD Radeon Graphics e un display con trattamento anti riflesso da 14″ con risoluzione FullHD.

Photo Credit: HP

Per facilitare il lavoro, Pop!_OS consente di applicare numerose personalizzazioni, così da avere un sistema efficiente e su misura. In particolare, HP ha inserito la Linux Super key, che offre una serie di scorciatoie compilate per ogni sviluppatore. Inoltre, usando Stacking si potrà organizzare e accedere a più applicazioni, browser e finestre di terminale, mentre la funzionalità Auto-tiling di Pop!_OS disporrà in maniera automatica le finestre per massimizzare la vostra produttività. Il sistema operativo include una suite di software Flatpak per gli sviluppatori che desiderano utilizzare e salvare più varianti di app per testare ogni pacchetto.

Di sicuro, si tratta di un prodotto che potrebbe catturare l’attenzione degli sviluppatori di applicazioni di tutto il mondo. Al momento i dettagli sono piuttosto scarsi e sulla pagina ufficiale di HP Dev One viene consigliato di restare in contatto tramite l’iscrizione a una newsletter, che offre anche la possibilità di ricevere gratuitamente un HP Creator Mouse con il futuro acquisto del notebook.