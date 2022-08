Tramite un comunicato stampa, Huawei ha annunciato MateView SE, il suo nuovo monitor che supporta un’ampia gamma colori offrendo al contempo un’ottima protezione della vista. Dal punto di vista delle specifiche, il prodotto presenta un pannello da 23,8″ a risoluzione FullHD con una frequenza di aggiornamento massima di 75Hz che ha ottenuto la certificazione TÜV Rheinland Low Blue Light and Flicker Free e quella SGS Low Visual Fatigue. Grazie a queste caratteristiche, Huawei MateView SE si presenta come un monitor perfetto sia per il lavoro che per lo studio.

La riproduzione cromatica fedele dei colori è garantita dal supporto al 90% della gamma P3 e al 100% di quella sRGB. Inoltre, prima di lasciare lo stabilimento di produzione, ogni monitor viene calibrato singolarmente per garantire una precisione di colore ∆E<2, ideale per grafici e video editor. Nel caso ci si voglia rilassare con qualche videogioco, Huawei MateView SE supporta anche la tecnologia AMD Freesync, che sfrutta la tecnologia adattiva di sincronizzazione per evitare problemi di stuttering e tearing per un’esperienza di gioco più fluida.

Photo Credit: Huawei

Photo Credit: Huawei

A livello estetico, il monitor presenta un design minimalista, con lati che sembrano più sottili e leggeri e la superficie curva del back che conferisce un aspetto pieno e solido. Inoltre, il design del display FullView offre un elevato rapporto schermo-corpo per una visione più coinvolgente e ampia. Per migliorare l’esperienza utente inerente alla regolazione delle impostazioni, il monitor possiede un pulsante joystick a cinque direzioni con un menu OSP progettato accuratamente per semplificare i controlli.

Pier Giorgio Furcas, Deputy General Manager Huawei Consumer Business Group Italia, ha affermato:

Con l’annuncio di HUAWEI MateView SE, che arricchisce la famiglia di monitor MateView, vogliamo dare un’ulteriore conferma del nostro impegno nel diventare sempre di più un’azienda di ecosistema vicina alle esigenze dei consumatori con la realizzazione di prodotti sempre più utili nella vita di tutti i giorni. Il successo degli altri monitor MateView conferma quanto l’azienda sia stata in grado di alzare gli standard del settore e siamo certi che i consumatori accoglieranno MateView SE con lo stesso entusiasmo che è stato rivolto a tutti i nostri nuovi schermi finora.

Il monitor HUAWEI MateView SE è già disponibile al prezzo di 199,90€ e tutti coloro che lo acquisteranno entro il 5 settembre potranno usufruire di un coupon esclusivo con il 10% di sconto sul prodotto spendibile su Huawei Store.