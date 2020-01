Huawei presenta i nuovi Matebook D da 14 e 15 pollici

Con un evento a Milano Huawei ha ufficialmente portato in Italia i nuovi Matebook D da 14 e 15 pollici, equipaggiati con processore AMD Ryzen 5 3500U basato su architettura Zen+. Niente Ryzen 4000 quindi, ma nulla esclude che nei prossimi mesi potrebbero arrivare ulteriori modelli basati proprio sulle nuove APU Zen 2 presentate da AMD al CES di Las Vegas.

i nuovi Huawei Matebook D ricalcano le linee dei modelli di precedente generazione e offrono display FullView, lettore di impronte digitali integrato nel tasto d’accensione per un accesso rapido a Windows e un peso di soli 1,38 kg per il modello da 14″ e di 1,53 kg per quello da 15″.

Accanto all’APU AMD Ryzen 5 3500U troviamo su entrambi i modelli 8 GB di RAM, mentre per quanto riguarda l’archiviazione abbiamo un SSD da 256 GB sul Matebook D 15″ e un SSD da 512 GB sul Matebook D 14″.

Entrambi i Matebook D offrono una webcam a scomparsa sopra lo schermo e cornici che misurano solamente 4,8 mm sui lati e 5,3 mm nella parte superiore. i due display FullView citati prima offrono un rapporto schermo-corpo dell’84” nel modello da 14″ e dell’87% nel modello da 15″.

I Huawei Matebook D da 14″ e 15″ supportano la ricarica rapida, molto utile per chi lavora in mobilità e non rimane collegato a una presa di corrente a lungo. Il modello da 14 pollici si ricarica ad esempio del 46% in soli 30 minuti, permettendo così ai viaggiatori di non rimanere mai a secco. La batteria è da 56 Wh e garantisce (con una carica completa) fino a 10 ore d’utilizzo in ufficio, 9,5 ore di riproduzione video e 9,4 ore di navigazione web.

Anche il modello da 15″ offre un’autonomia di tutto rispetto: una ricarica completa offre fino a 7,2 ore di uso ufficio, 9,2 ore di riproduzione video e 8,8 ore di navigazione web. Il Huawei Matebook D 15″ supporta la tecnologia SuperCharge, che consente di ricaricare il 54% di batteria in soli 30 minuti.

Il caricabatterie dei nuovi Matebook D offre due porte USB-C, offrendo la possibilità di caricare due dispositivi contemporaneamente. Il cavo (removibile) può anche essere usato per il trasferimento dei dati, una funzionalità utile che aiuta a viaggiare con ancora meno cavi nello zaino.

Huawei ha lavorato molto anche dal punto di vista del software, integrando nei nuovi Matebook D la tecnologia Huawei Share che permette di connettere il proprio smartphone Huawei al PC. Una volta avvicinato il telefono all’area dotata di NFC (evidenziata da un’etichetta riportante il simbolo e la scritta Huawei Share), la connessione tra smartphone e notebook avverrà in maniera del tutto automatica e darà accesso a diverse funzionalità utili.

Una volta effettuato il collegamento, lo smartphone verrà visualizzato sullo schermo del Matebook D, in questo modo sarà possibile trasferire i propri file da un dispositivo a un altro in tutta facilità, accedere a messaggi o e-mail presenti sul telefono, aprire le proprie app Android oppure terminare un lavoro che si era iniziato sul telefono, il tutto sfruttando le comodità offerte da mouse e tastiera.

I nuovi Huawei Matebook D da 14″ e 15″ saranno disponibili nelle prossime settimane nei principali negozi e prezzo il Huawei Experience Store di Milano. Per quanto riguarda i prezzi, il Matebook D 15″ con Ryzen 5 3500U, 8 GB di RAM e SSD da 512 GB arriverà a 649 euro, mentre il Matebook D 14″ con Ryzen 5 3500U, 8 GB di RAM e SSD da 256 GB sarà disponibile a 699 euro.