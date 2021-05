HyperX annuncia delle nuove RAM da oltre 1.200 dollari

HyperX ha ampliato la sua famiglia di memorie Predator DDR4 con nuovi modelli in grado di raggiungere l’elevata frequenza di 5.333MHz, quindi perfette per essere accoppiate alle piattaforme più recenti di Intel e AMD.

I kit sono disponibili nelle versioni DDR4-5000, DDR4-5133 e DDR4-5333. Date le difficoltà che possono verificarsi per rimanere stabili a queste frequenze, i kit di memoria sono disponibili solo in pacchetti da 16GB a doppio canale composti da due moduli da 8GB. Prendendone in considerazione la densità, i moduli offrono un design single-rank ed è plausibile che i prodotti sfruttino i circuiti integrati Hynix D-die per raggiungere queste velocità sostenute.

Le memorie DDR4-5333 costituiscono l’attuale modello di punta della linea Predator DDR4. Con timing pari a 20-30-30 e la necessità di 1,6V per il suo funzionamento, il kit di memoria viene venduto al prezzo di ben 1.245 dollari.

Memory Kit Data Rate Primary Timing Voltaggio (V) Capacità MSRP HX453C20PB3K2/16 DDR4-5333 20-30-30 1,60 2x8GB 1.245$ HX451C20PB3K2/16 DDR4-5133 20-28-28 1,55 2x8GB 995$ HX450C19PB3K2/16 DDR4-5000 19-28-28 1,55 2x8GB 870$

Se non avete bisogno di raggiungere simili frequenze, HyperX offre anche le configurazioni DDR4-5133 e DDR4-5000. La prima ha timing fissati a 20-28-28, mentre la seconda garantisce 19-28-28. Indipendentemente dalla frequenza, entrambi richiedono una tensione DRAM di 1,55 V. Anche i kit di memoria DDR4-5133 e DDR4-5000 non sono di certo economici, in quanto vengono venduti rispettivamente a 995 e 870 dollari.

I kit di memoria Predator DDR4 sono predisposti per XMP, quindi l’installazione dovrebbe molto semplice e, come sempre, HyperX fornisce una garanzia a vita. Purtroppo, al momento non sappiamo quando i kit saranno disponibili anche in Italia e a quale cifra.