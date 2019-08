HyperX presenta Fury DDR4 RGB con tecnologia di sincronizzazione a infrarossi

HyperX ha ampliato la sua gamma di memorie RAM con i nuovi moduli Fury DDR4 RGB dotati di una nuova tecnologia di sincronizzazione a infrarossi

HyperX, divisione gaming di Kingston, ha ampliato la sua gamma di memorie con i kit Fury DDR4 RGB dotati di una nuova tecnologia di sincronizzazione a infrarossi in attesa di brevetto.

Fatta eccezione per il design, i nuovi moduli Fury DDR4 RGB non differiscono molto dai Fury DDR4 standard e possiedono il caratteristico dissipatore a basso profilo. L’unica eccezione sembra essere la nuova barra LED posizionata sulla parte superiore del modulo.

È impressionante che HyperX sia riuscita non solo a mantenere ma addirittura a ridurre, anche se di poco, l’altezza del modulo nonostante l’aggiunta della barra LED: i moduli Fury DDR4 misurano 42,2 mm di altezza mentre i nuovi Fury DDR4 RGB sono alti 41,2 mm.

La tecnologia di sincronizzazione a infrarossi di HyperX assicura che tutti i moduli installati siano sempre sincronizzati. È possibile controllare l’illuminazione RGB personalizzandola a proprio piacimento tramite il software HyperX NGenuity 2 o con il programma di controllo dell’illuminazione della scheda madre. I moduli Fury DDR4 RGB sono inoltre compatibili con Asus Aura Sync, Gigabyte RGB Fusion e Msi Mystic Light Sync.

Le memorie Fury DDR4 RGB sono disponibili con capacità che vanno da 8GB a 64GB e vengono venduti singolarmente o in kit da 2/4 moduli.

I kit DDR4-2400 e DDR4-2666 offrono una reale esperienza plug and play e sono configurati per funzionare automaticamente alle velocità indicate senza alcuna interazione da parte dell’utente.

I kit DDR4-3000/3200/3466 richiedono invece, per funzionare a queste frequenze, di abilitare il profilo XMP o impostare manualmente la velocità dal BIOS della scheda madre.

Frequenza CL Timing Voltaggio Capacità kit DDR4-2400 15-15-15 1.20V 1 x 8GB / 2 x 8GB / 4 x 8GB / 1x 16GB / 2 x 16GB / 4 x 16GB DDR4-2666 16-18-18 1.20V DDR4-3000 15-17-17 1.35V DDR4-3200 16-18-18 1.35V DDR4-3466 16-18-18 1.35V

HyperX non ha fornito una listino prezzi, tuttavia è possibile acquistare i moduli Fury DDR4 RGB attraverso la rete di punti vendita al dettaglio e sul sito del produttore.