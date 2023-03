Se state cercando un microfono di qualità per registrare video o fare live streaming, vi consigliamo di non perdere il super sconto disponibile sul modello HyperX QuadCast S per le offerte di primavera Amazon. Sullo store, infatti, potrete acquistarlo ad appena 99,99€ invece di 179,99€, un prezzo davvero incredibile per un prodotti di questa caratura!

Il microfono in questione non solo vi assicura un’illuminazione RGB radiante con effetti dinamici, supporto anti urto e vibrazioni, ma sfrutta un fantastico sensore “Tap-to-Mute” con indicatore LED e moltissime altre funzioni pensate per migliorare e semplificare le vostre live. Tenendo presente che stiamo parlando di un modello dal rapporto qualità/prezzo davvero impressionante, vi invitiamo a portare a termine l’acquisto quanto prima.

L’HyperX QuadCast S è un microfono USB con condensatore ad elevata qualità, partendo dall’audio fino al design. In primis, è dotato di un filtro integrato in grado di attenuare il fastidioso popping vocale mentre state parlando, in modo tale da garantirvi la migliore qualità possibile. Inoltre, grazie a un indicatore LED, potrete riconoscere lo stato del microfono a colpo d’occhio decidendo di disattivarlo con un semplice tocco delle vostre dita.

Non meno importante, per avere il maggiore controllo possibile sul dispositivo, la manopola di cui è provvisto permette di regolare rapidamente la sensibilità d’ingresso. Oppure, potrete ottimizzare la configurazione della trasmissione scegliendo tra 4 pattern polari (stereo, omnidirezionale, cardioide, bidirezionale) per dare centralità all’audio che desiderate venga ascoltato.

Il microfono è compatibile con diverse piattaforme, per cui potrete registrare audio di elevato livello collegandovi a tutto: PC, PS4, oppure Mac! Non meno importante, avrete modo di sfruttare al meglio la straordinaria illuminazione RGB per impostare effetti dinamici personalizzati tramite l’app HyperX NGENUITY, in modo tale da donare uno stile unico al vostro microfono e catturare l’attenzione di chiunque lo veda.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Amazon dedicata alla promozione, suggerendovi anche di completare quanto prima i vostri acquisti, quanto meno prima del termine degli sconti o, peggio, dell’esaurimento dell’articolo.

