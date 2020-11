I dissipatori termoelettrici sono il futuro? EK ci sta pensando

Nulla è ancora stato annunciato ufficialmente, tuttavia quello che sembra un prototipo di dissipatore termoelettrico prodotto da EK water blocks sembra aver fatto una sua prima apparizione in incognito (per quanto possibile) in un video del famoso canale YouTube Linus Tech Tips.

EK non ha ancora voluto svelare nulla, infatti anche nel video lo YouTuber Linus Sebastian ha cercato di mostrare meno dettagli possibili sul dissipatore prodotto dal brand. Ad ogni modo, visti i risultati raggiunti dal sistema di raffreddamento, la community è abbastanza certa di ciò che è stato utilizzato per raffreddare la CPU: una cella di Peltier (TEC, thermoelectric cooler).

Nel video in questione, Linus assembla l’ennesimo PC da gaming dalle performance stellari. Il computer dispone di una Nvidia RTX 3090 (anche se il piano originale prevedeva l’uso di due schede in SLI) e una CPU Intel Core i9-10900K scelta per la sua frequenza Thermal Velocity Boost di 5,7GHz.

Per il raffreddamento della CPU viene utilizzato un blocco di dissipazione ad acqua di cui afferma non può ancora svelare troppi dettagli. Durante lo svolgimento della build, ad ogni modo, afferma che si tratta di uno dei blocchi più pesanti che ha utilizzato nell’ultimo periodo e svela come per il suo funzionamento sia necessario un cavo di alimentazione PCIe.

All’accensione del PC viene immediatamente mostrata la frequenza di 5,7GHz della CPU ma Linus ovviamente non si è fermato mostrando al mondo temperature prossime a 0°C solo dopo qualche minuto di utilizzo. Le temperature sono sempre state inferiori ai 60°C anche dopo delle sessioni di gaming in 4K HDR con settaggi grafici massimi su titoli come Doom Eternal.

Le celle di Peltier non sono componenti nuove, ma vengono utilizzate raramente perché la tecnologia richiede una quantità significativa di corrente elettrica per funzionare. Linus ha utilizzato un alimentatore da 1600W per questa build, il che rafforza la convinzione che il prototipo di EK sia un TEC destinato all’overclocking estremo.