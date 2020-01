I driver AMD ottimizzati per Warcraft III: Reforged e Journey to the Savage Planet

AMD ha rilasciato i driver Radeon Adrenalin 2020 Edition 20.1.4 per le schede grafiche Radeon e le CPU con grafica integrata Vega. Il nuovo pacchetto porta con sé, oltre a numerosi bug fix, il supporto ufficiale ai giochi Warcraft III: Reforged e Journey to the Savage Planet.

Warcraft III: Reforged, ultimo arrivato in casa Blizzard Entertainment, è la remastered del gioco di strategia Warcraft III: Reign of Chaos uscito nel 2003 e della sua espansione The Frozen Throne. Journey to the Savage Planet, edito da 505 Games, è invece un nuovo gioco action-adventure in prima persona ambientato in un colorato e fantasioso mondo alieno. Potete leggere qui la nostra recensione.

Di seguito il changelog completo.

Supporto per:

Warcraft III: Reforged. Con impostazioni elevate su Radeon RX 5700 XT, ottieni prestazioni migliori dell’11% giocando a World of Warcraft III: Reforged con il software Radeon Adrenalin 2020 20.1.4 rispetto al software Radeon Adrenalin 2020 20.1.3.

Journey to the Savage Planet.

Problemi risolti:

Red Dead Redemption 2 potrebbe presentare trame quadrate o bloccate su alcuni terreni durante il gioco quando si utilizza l’API Vulkan.

Con alcuni giochi basati sull’API Vulkan potrebbero verificarsi arresti anomali o un blocchi dell’applicazione quando si esegue un cambio di attività mentre Radeon Image Sharpening è abilitato.

L’overflow del testo nei messaggi di notifica con alcune lingue.

Radeon ReLive potrebbe non riuscire a passare alla registrazione sul desktop quando Radeon Software è aperto.

Grand Theft Auto 5 potrebbe causare un blocco del sistema o una schermata nera all’avvio, all’apertura di Radeon Overlay durante il gioco o dopo aver eseguito un cambio di attività durante il gioco.

L’audio potrebbe mancare in modo intermittente dalle registrazioni Radeon ReLive in prossimità della fine delle clip registrate.

L’opzione Ridimensionamento intero non viene visualizzata o resa disponibile in alcune configurazioni di sistema Windows 7.

Problemi noti:

È possibile che si verifichi una perdita del video con audio funzionante su un numero limitato di display quando si esegue un cambio di modalità sui prodotti grafici Radeon serie RX 5000.

Potrebbe verificarsi un arresto anomalo del sistema durante l’esecuzione del benchmark Final Fantasy XIV: Shadowbringers.

La funzione Integer Scaling può far sì che alcuni contenuti video mostrino sfarfallii quando la risoluzione del display è impostata su una risoluzione inferiore a quella nativa.

Più giochi possono avere una grafica molto scura o molto chiara quando l’HDR è abilitato in Windows.

L’abilitazione e la disabilitazione di Radeon Anti-Lag possono essere riprodotte per errore quando si premono singolarmente i tasti assegnati al tasto di scelta rapida.

La notifica del tasto di scelta rapida di Radeon Software Overlay può talvolta essere visualizzata durante la riproduzione di video nei browser o all’avvio di alcuni player video.

Il software Radeon potrebbe aprirsi con una dimensione incoerente o non mantenere le dimensioni precedentemente impostate quando aperto.

Alcuni utenti delle schede serie Radeon RX 5700 possono sperimentare in modo intermittente una schermata nera durante il gioco o sul desktop. Una potenziale soluzione temporanea è la disabilitazione dell’accelerazione hardware nelle applicazioni in esecuzione in background come browser o Discord.

Potete leggere il changelog completo con le note di rilascio e scaricare il nuovo driver da questo link.