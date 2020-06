I giochi pesano troppo? Vi salva Samsung con il suo SSD da 8TB

Qualche giorno fa è spuntato in pre-ordine sul catalogo nord americano di Amazon un SSD molto particolare di Samsung: un’unità della linea 870 QVO dotato di 8TB di memoria QLC (Quad Level Cell), destinato quindi ad un pubblico consumer che non ha esigenze di velocità estreme ma che è alla ricerca di molto spazio per i propri innumerevoli file personali.

Il limite superiore per il proprio spazio digitale, diciamolo, non c’è. Se avete molti file, come foto, video in 4K e documenti, meglio tenere in seria considerazione l’arrivo di questo nuovo disco a stato solido.

L’annuncio commerciale spuntato dal nulla su Amazon USA riguardava due modelli di 870 QVO: uno da 1TB e l’altro, più discusso, da 8TB. Poche informazioni sono state pubblicate, se non appunto che si trattava di due modelli pensati per il mercato consumer data la tecnologia QLC di cui sarebbero dotati. I due SSD risponderebbero ai codici SKU MZ-77Q1T0B/AM e MZ-77Q8T0B/AM, rispettivamente per il taglio da 1 e 8 TB. Il divario di densità tra i due SSD è tale da far supporre che la gamma potrebbe arricchirsi anche di modelli intermedi, dotati di 2 o 4 TB.

Gli SSD della serie Samsung QVO sono pensati per chi dà priorità a grandi capacità di archiviazione su memoria solida, rinunciando alle prestazioni top delle ultime novità per preferire un’ottimo rapporto costo per gigabyte. È lecito pensare che Samsung utilizzi gli stessi chip impiegati per la serie 860 QVO, ossia memorie QLC 3D V-NAND Flash, così da poter garantire un prezzo veramente aggressivo, tenuto basso anche dalla presenza dell’interfaccia SATA3 invece di una più costosa. La compatibilità è così però garantita per tutti i principali dispositivi in commercio, almeno tutti quelli in grado di accogliere un SSD standard.

Sui dati di targa, purtroppo, non possiamo fornire ulteriori dettagli in quanto non pubblicati. Possiamo però considerare che, essendo basati su tecnologia QLC, le velocità di scrittura non dovrebbero essere particolarmente elevate, ragione per cui il modello da 8TB dovrebbe essere indicato per un utilizzo maggiormente basato sulle letture, piuttosto che scritture.

L’annuncio su Amazon è stato prontamente tolto, reso off-line, quasi come se fosse un errore o l’ennesima trovata pubblicitaria. Quello che abbiamo potuto estrapolare sono stati i prezzi di vendita e le date di commercializzazione: il modello da 1TB era listato a $130 e disponibile dal 30 giugno mentre il modello da 8TB era in vendita a $900 e disponibile dal 24 agosto. Se avete la necessità di popolare il vostro NAS con 8TB di SSD, forse questo è il prodotto che fa per voi.