Anche quest’anno l’Amazon Prime Day propone una valanga di offerte interessanti su tantissimi prodotti, tra cui alcuni componenti hardware. Se siete in procinto di assemblare un nuovo PC, le giornate di oggi e domani sono un ottimo momento in cui acquistare i vari pezzi, dato che potrete risparmiare anche centinaia di euro sugli elementi più costosi, come ad esempio la scheda video. Fate attenzione però: le offerte più ghiotte termineranno presto, quindi se volete acquistare qualcosa, non pensateci troppo e non perdete tempo!

MSI MAG X570S TORPEDO MAX

Se volete una scheda madre di ultima generazione e più che adeguata ad ospitare uno dei processori AMD Ryzen 5000, compreso il nuovo Ryzen 7 5800X3D, la MSI MAG X570S TORPEDO MAX è un’ottima soluzione. Oltre a essere equipaggiata con chipset X570S di ultima generazione, che va ad eliminare la ventola per il raffreddamento attivo presente sulla precedente versione X570, integra VRM a 12+2 fasi capace di alimentare qualsiasi processore, anche i più esigenti Ryzen 9 5900X e Ryzen 9 5950X. Non mancano poi funzionalità come il supporto a SSD NVMe PCIe 4.0, doppia LAN (gigabit e 2,5G), quattro slot DIMM per installare fino a 128GB di RAM, slot PCIe 4.0 x16 principale rinforzato e connettività audio 5.1, il tutto racchiuso in un design accattivante. La MSI MAG X570S TORPEDO MAX è oggi disponibile in offerta a un prezzo di 169,99 euro, il minimo storico: difficile farsela scappare!

MSI RTX 3080 12GB Ventus 3X

Complice anche il calo delle criptovalute e la fine della “moda” del mining, le schede video stanno finalmente tornando disponibili a prezzi accessibili, ma qui siamo davanti a un’offerta parecchio interessante: la MSI RTX 3080 da 12GB Ventus 3X è infatti scontata a 965 euro, un prezzo che non si vedeva da parecchio. La RTX 3080 è una scheda perfetta per giocare, sia che vogliate godervi gli ultimi titoli in 4K a 60 FPS, sia che puntiate a soluzioni a risoluzione più bassa ma con frequenza d’aggiornamento più alta, come il Quad HD a 165 Hz o perfino il Full HD a 360Hz, quello che ad oggi è lo standard per i giocatori FPS competitivi. Oltre a prestazioni da prima della classe, la personalizzazione di MSI offre un sistema di raffreddamento triventola capace di gestire al meglio le temperature della scheda, permettendo perfino di raggiungere frequenze di boost più alte rispetto a quelle previste da Nvidia e consentendo anche di sperimentare con l’overclock, per spremere al massimo le potenzialità della RTX 3080.

MSI RTX 3080 Ti Ventus 3X

Se quella appena descritta vi sembrava una buona offerta, aspettate di vedere cosa vi ha riservato amazon per questa MSI RTX 3080 Ti Ventus 3X. Qui lo sconto raggiunge addirittura il 46% e vi permette di acquistare la scheda video a soli 1169,99 euro, un prezzo perfino più basso di quel del modello Founders Edition, venduto da Nvidia a 1269 euro. La MSI RTX 3080 Ti Ventus 3X offre 12GB di memoria video e prestazioni molto vicine alla RTX 3090, caratteristiche che la rendono, ancor più della RTX 3080 descritta prima, la soluzione ideale per chi vuole giocare senza compromessi a qualsiasi titolo, risoluzione e framerate. Il sistema di raffreddamento studiato da MSI sfrutta tre ventole per tenere sotto controllo le temperature, così da consentire alla scheda di esprimersi al meglio anche durante le sessioni di gioco più lunghe.

Gigabyte RTX 3080 10GB Vision OC

Sempre in ambito schede video, un’altra offerta molto interessante è quella sulla Gigabyte RTX 3080 Vision OC, proposta in occasione di questo Prime Day a 939,99 euro. In questo caso si tratta del modello con 10GB di memoria video, comunque più che adatto per il gaming e la creazione di contenuti. La particolarità del modello Gigabyte Vision sta nel design, che si distacca da quello già visto e rivisto su altri modelli della casa taiwanese e di altri brand, cambiando alcuni elementi del dissipatore. I colori principali sono infatti il bianco e il grigio, che domina la maggior parte della scocca, con una striscia vinaccia nella parte superiore che da un tocco di colore alla scheda; il backplate è anch’esso bianco, con dei dettagli grigi a spezzarne la monotonia. Il dissipatore è equipaggiato con tre ventole, capaci di dissipare al meglio il calore prodotto dalla GPU anche durante le sessioni di gioco o di lavoro più intense.

Corsair iCUE H150i Elite Capellix

Vi serve un dissipatore ad alte prestazioni, magari da abbinare a una build completamente bianca? Difficile chiedere di meglio del Corsair iCUE H1560i Elite Capellix, specialmente quando in occasione dell’Amazon Prime Day è in offerta a 164,99 euro. Si tratta di un’ottima offerta per una soluzione di raffreddamento top di gamma, capace di tenere sotto controllo in ogni situazione anche i processori più potenti, come l’Intel Core i9-12900K o l’AMD Ryzen 9 5950X. La soluzione, una All in One da 360mm, mette a disposizione un radiatore in alluminio spesso 27mm, su cui è possibile montare tre ventole Corsair ML da 120mm, capaci di raggiungere una velocità massima di 2400 RPM. La pompa è dotata di una piastra di contatto in rame per massimizzare lo scambio di calore con la CPU e, nella parte superiore, è equipaggiata con illuminazione RGB Capellix, garantita dalla presenza di 33 LED. L’illuminazione è presente ovviamente anche sulle ventole e può essere completamente personalizzata tramite il software iCUE, che consente di scegliere il colore di ogni singolo LED. Il Corsair iCUE H150i Elite Capellix è infine coperto da una garanzia di cinque anni, per la massima sicurezza anche nel malaugurato caso ci siano problemi.

MSI MPG A850GF

Molto spesso un nuovo PC ha bisogno anche di un nuovo alimentatore e, grazie alle offerte del Prime Day, l’MSI MPG A850GF risulta un’ottima scelta. Si tratta di un PSU capace di erogare fino a 850 watt certificato 80 Plus Gold e con condensatori giapponesi, quindi con una buona efficienza energetica, componenti di qualità e con tutte le carte in regola per alimentare anche configurazioni di ultima generazione. L’MSI MPG A850GF usa dei classici cavi neri piatti e offre tre connettori PCIe 6 + 2 pin, così da poter connettere qualsiasi scheda video moderna, comprese le personalizzazioni AMD Radeon RX o Nvidia GeForce RTX più estreme che necessitano di tripla alimentazione. L’alimentatore è coperto da 10 anni di garanzia e inoltre completamente modulare, quindi potrete collegare solamente i cavi di cui avete bisogno e facilitarvi la vita quando si tratta di tenere in ordine il retro del case con il cable management. Grazie alle offerte di oggi, potete acquistarlo al minimo storico a 95 euro.

DeepCool Castle 240RGB V2

Se volete un raffreddamento a liquido per il vostro PC di fascia medio-alta ma non volete spendere troppo, questa offerta sul DeepCool Castle 240RGB V2 è proprio ciò che fa per voi. In occasione del Prime Day, il dissipatore è in sconto a soli 73,49 euro, prezzo più basso di sempre e a cui è difficile farsi sfuggire un prodotto del genere. Si tratta di un All in One da 240 mm compatibile sia con soluzioni Intel che AMD, ideale quindi per raffreddare al meglio soluzione come i Core i5 e i Ryzen 5, ma anche processori più potenti come gli Intel Core i7 o gli AMD Ryzen 7. La pompa è dotata di un particolare finitura a specchio che dona un effetto molto bello e particolare all’illuminazione RGB, presente ovviamente anche nelle ventole e che può essere facilmente gestita sia tramite il controller incluso, che permette di selezionare tra cinque diverse modalità, sia tramite software, collegando semplicemente il dissipatore a un header RGB 3 pin della scheda madre.

WD Black SN850 1TB

State cercando un SSD di ultima generazione per il vostro PC o per la vostra PS5? Non vi serve cercare altrove, perché grazie all’Amazon Prime Day il WD Black SN850 da 1TB è disponibile a un prezzo davvero difficile da farsi sfuggire, di soli 119,99 euro. Si tratta ovviamente di un SSD M.2 NVMe PCIe 4.0, capace di raggiungere velocità in lettura di 7GB/s e in scrittura di 5,3GB/s, compatibile come accennato anche con l’ultima console di casa Sony. L’installazione è semplicissima e, una volta portata a termine, potrete godere di tutti i benefici di un SSD estremamente veloce e capiente, capace di dare aumentare la velocità del vostro PC e di contenere un’ampia libreria di giochi, in modo che possiate tenere installati tutti i vostri titoli preferiti senza preoccuparvi dello spazio a disposizione.

