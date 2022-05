In occasione dell’evento online “The Pinnacle of Performance“, ASUS ha presentato i nuovi modelli di Zenbook Pro e Zenbook S, che includono notebook standard, convertibili e a doppio display di dimensioni comprese tra 13 e 17,3″, tutti caratterizzati da un design nuovo e moderno e dai più recenti processori Intel Core serie H o AMD Ryzen 6000 serie H, nonché schede grafiche NVIDIA GeForce RTX serie 30 con i vantaggi dell’ecosistema NVIDIA Studio.

I prodotti sono caratterizzati da un look “modern Zen” completamente rivisto, che conferisce loro un aspetto minimal e sofisticato, con nuovi dettagli come i bordi che rievocano diamanti con taglio a gradino e il nuovo logo ASUS in monogramma ‘A’ in rilievo sul telaio.

Gamma Zenbook Pro

Il modello di punta della nuova lineup è l’ASUS Zenbook Pro 16X OLED, un portatile per creatori di contenuti che non vogliono compromessi. Il computer portatile è equipaggiato con processori fino all’Intel Core i9-12900H e GPU fino alla NVIDIA GeForce RTX 3060. Grazie al sistema di raffreddamento ASUS IceCool Pro, che utilizza due silenziose ventole IceBlades, ciascuna con 97 pale curvate realizzate in stampa 3D, aiutato dal meccanismo AAS Ultra, con la sua alzata di 14,5 mm che inclina anche la tastiera di 7°, è possibile espellere in modo efficiente il calore prodotto.

AUSS Zenbook Pro 16X OLED è dotato di uno schermo touchscreen 4K OLED HDR 60 Hz 550-nit Dolby Vision 16:10, PANTONE Validated e certificato VESA DisplayHDR True Black 500. Inoltre, non mancano il sistema di illuminazione intelligente ASUS White-RGB che consente interazioni smart come gli avvisi visivi per l’alimentazione o lo stato delle prestazioni, il controller rotativo ASUS Dial per un controllo preciso e veloce delle app creative e un touchpad allargato con feedback aptico.

In aggiunta ai modelli da 14,5″ e 16″, la serie Zenbook Pro si arricchisce con il nuovo laptop convertibile Zenbook Pro 15 Flip OLED da 15,6″ e il nuovo Zenbook Pro 17 , il primo Zenbook con schermo da 17,3″. Zenbook Pro 15 Flip OLED, certificato Intel Evo, è dotato del primo touchscreen OLED 2.8K 120 Hz da 15.6″ al mondo ed è alimentato da un processore fino a Intel Core i7 di dodicesima generazione e una GPU fino alla Intel Arc A370M. ASUS Zenbook Pro 17 dispone di un ampio touchscreen da 17.3″ 2.5K IPS NanoEdge Dolby Vision PANTONE Validated con una frequenza di aggiornamento ultraveloce di 165Hz.

Gamma ASUS Zenbook S

Ad ampliare la serie ASUS Zenbook S troviamo quest’anno due nuovi modelli da 13,3″ progettati per la massima portabilità: il convertibile 2-in-1 Zenbook S 13 Flip OLED e il più leggero laptop OLED da 13,3 pollici al mondo, Zenbook S 13 OLED.

Con la sua versatile cerniera ErgoLift a 360°, Zenbook S 13 Flip OLED permette agli utenti di lavorare o giocare in qualsiasi configurazione: laptop, tenda, stand, tablet o qualsiasi altra posizione intermedia. La cerniera progettata con precisione è anche testata per garantire la massima affidabilità per una totale tranquillità, mentre lo chassis realizzato in lega di magnesio-alluminio premium e rifinito in una scelta di due nuovi colori pesa solo 1,1Kg e ha uno spessore di 14,9mm La capacità di rilevamento della presenza di Zenbook S 13 Flip OLED consente il login e il logout automatico quando l’utente si avvicina o lascia la postazione, mentre un sensore di impronte digitali sul pulsante di accensione consente un login istantaneo one-touch, senza password. Un sensore di colore RGB regola automaticamente la luminosità del display e la temperatura del colore per adattarsi all’ambiente circostante.

Zenbook S 13 OLED ha uno spessore di 14,9 mm e un peso di appena 1 kg, e integra un processore fino a AMD Ryzen 7 6800U con grafica fino a AMD Radeon 680M. Grazie a una durata della batteria che può raggiungere le 19 ore e una connettività completa, che comprende porte USB 3.2 Gen 2 Type-C e USB-C Easy Charge, il dispositivo è il perfetto compagno di viaggio e per tutte le occasioni quotidiane. Il reattivo touchscreen 16:10 2.8K OLED HDR NanoEdge Dolby Vision è PANTONE Validated per una superba fedeltà dei colori, nonché certificato VESA DisplayHDR True Black 500 per i neri più profondi.

