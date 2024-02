I nuovi driver Intel incrementano le prestazioni delle GPU integrate fino al 155%

Intel è riuscita nuovamente a incrementare le prestazioni di gioco delle sue GPU tramite l'aggiornamento dei driver, ma questa volta le migliorie riguardano principalmente le GPU integrate della serie Intel Arc presenti nei processori Intel Core Ultra che si trovano sui laptop di fascia alta. Il driver WHQL 31.0.101.5333 introduce anche il supporto per Last Epoch e Sea of Thieves in modalità DX12 per le schede video discrete della serie Intel Arc-A.

Le prestazioni di gioco migliorano nettamente su vari titoli, toccando il loro picco massimo con Just Cause 4 che ha registrato un aumento medio del 155%, seguito da Assassin's Creed Syndicate con un incremento del 65%. Altri giochi, come Sid Meier's Civilization VI, Snowrunner, Divinity Original Sin 2 e It Takes Two, hanno registrato aumenti rispettivamente del 27%, 49%, 25%, e 24%. Anche i giochi più recenti, come Palworld, hanno visto un incremento del 14% in termini di fotogrammi al secondo (fps).

Di seguito la lista completa dei titoli che traggono giovamento dai nuovi driver con le rispettive percentuali:

Just Cause 4 (fino a 155%)

Assassin’s Creed Syndicate (fino a 65%)

Snowrunner (fino a 49%)

Sid Meier’s Civilization VI (fino a 27%)

Divinity Original Sin 2 (fino a 25%)

It Takes Two (fino a 24%)

Halo: The Master Chief Collection (fino a 19%)

Just Cause 3 (fino a 18%)

Call of Duty: Infinite Warfare (fino a 17%)

Palworld (fino a 14%)

Rise of the Tomb Raider (fino a 9%)

Rust (fino a 9%)

XCOM 2 (fino a 8%)

Far Cry 5 (fino a 8%)

SCUM (fino a 6%)

Warframe (fino a 7%)

Il supporto migliorato per giochi in DX11 è un passo significativo per le GPU Intel Arc e risolve una serie di criticità iniziali che limitavano le prestazioni delle GPU Intel. Il driver si concentra su 16 giochi, tutti titoli DX11, migliorando le prestazioni delle GPU integrate, oltre ad offrire progressi sostanziali anche per le GPU discrete della serie Arc-A.

Il continuo miglioramento ottenuto da Intel tramite gli aggiornamenti software fa ben sperare sia per le prossime GPU Intel Arc Battlemage che per le iGPU integrate dei Intel Core Ultra, che alimentano non solo laptop ma anche console portatili come l'MSI Claw.