I nuovi driver Nvidia 440.59 per Linux sono disponibili

Nvidia ha reso disponibili i nuovi driver 440.59 per Linux 5.5. Questi assicurano il supporto alla tecnologia DisplayPort Multi-Stream Transport (DP MST) per una configurazione multi monitor, alcuni fix grafici, un fix per DVXVK atto a risolvere un bug che causava un loop infinito durante la compilazione degli shader e PRIME synchronization che tuttavia è già disponibile.

Vi riportiamo i dettagli della patch note:

Il limite alla frequenza dei fotogrammi è stato disabilitato nelle configurazioni senza display attivi quando HardDPMS è abilitato.

Il numero massimo di schermate per GPU è stato limitato ad uno , per impedire l’arresto anomalo di X quando è configurata più di una schermata GPU per singola scheda video

Risolto un bug che poteva causare l'arresto anomalo del server X durante l'uscita da DPMS con HardDPMS abilitato.

Aggiunto un nome file predefinito quando si salva il file di configurazione display nelle impostazioni Nvidia se non viene rilevato un file di configurazione esistente.

Aggiunto il supporto per l’audio tramite DisplayPort Multi-Stream. Questo supporto richiede la versione 5.5 o successiva del kernel Linux.

Aggiornato il driver NVIDIA per consentire ai controller NVIDIA High Definition Audio (HDA) di visualizzare eventi hotplug mentre l’HDA è sospeso in fase di runtime.

Risolto un bug che causava il loop continuo dei titoli DXVK durante la compilazione dello shader in assenza di istruzioni OpSource.

Aggiunto il supporto per la sincronizzazione PRIME per il kernel 5.4 di Linux e successivi.

Vi ricordiamo che potete scaricare i driver Nvidia tramite la pagina ufficiale dell’azienda.