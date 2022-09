Tramite un comunicato stampa, il noto produttore Lenovo ha annunciato una gamma di PC desktop e monitor pensati per soddisfare le esigenze dei professionisti (e non solo). In particolare, si tratta del monitor gaming Lenovo Legion Y32p-30, dei monitor professionali ThinkVision T32p-30, T34w-30, T24i-30, T32h-30 e S25e-30 e del ThinkCentre M60q Chromebox Enterprise, primo desktop Google Chrome Enterprise dell’azienda. Questi prodotti puntano a offrire alle persone i mezzi necessari per affrontare al meglio il lavoro a distanza, o ibrido, sempre più adottato a livello mondiale in seguito alla pandemia di COVID-19.

Lenovo Legion Y32p-30

Photo Credit: Lenovo

Il monitor gaming Lenovo Legion Y32p-30 è equipaggiato con un display UHD da 31,5″ con una frequenza di aggiornamento massima di 144Hz e tempo di risposta di 0,2ms. Il monitor non è solo un piacere da vedere, ma anche da usare per lunghi periodi di tempo, grazie all’impiego di una tecnologia certificata Eyesafe 2.0 per ridurre le emissioni di blu. Inoltre, il dispositivo può emettere un’illuminazione RGB smart diffusa da sotto la cornice anteriore, che pulsa dinamicamente attraverso i colori al passo con l’azione sullo schermo in tempo reale, creando una vera atmosfera gaming nella propria stanza.

Il monitor presenta più ingressi video, così da collegare più dispositivi contemporaneamente. Infine, è possibile passare facilmente da uno all’altro premendo lo switch KVM, mentre le funzioni Picture in Picture (PIP) e Picture by Picture (PBP) consentono di mostrare le schermate provenienti da più sorgenti simultaneamente.

Lenovo ThinkVision (T32p-30, T34w-30, S25e-30, T24i-30 e T32h-30)

Photo Credit: Lenovo

Il monitor Lenovo ThinkVision T32p-30 presenta un pannello a risoluzione UHD 4K da 31,5″ con In-Plane Switching (IPS) per una visualizzazione ottimizzata da qualsiasi angolazione. Con un design senza bordi su tre lati, questo monitor ampio e piatto semplifica il passaggio da un documento all’altro e offre un’esperienza di visualizzazione fluida e più produttiva in una configurazione multischermo. Per coloro che preferiscono vedere ancora di più ad ogni sguardo, ThinkVision T34w-30 è un display curvo WQHD da 34″ con proporzioni 21:9 e curvatura 1500R, che offre un’esperienza panoramica con una lunghezza focale costante su tutto lo schermo.

Ci sono diverse funzionalità per la produttività in questi monitor di nuova generazione. Per una maggiore efficienza, entrambi i monitor offrono un’unica soluzione di cavo USB Type-C che funge da caricabatterie rapido e allo stesso tempo libera le porte rimanenti, tra cui HDMI, DP ed Ethernet, per altri accessori e interfacce.

Destinato agli utenti delle piccole e medie imprese, il monitor ThinkVision S25e-30 combina prestazioni, comfort e qualità costruttiva in un display FHD da 24,5″ con una risoluzione di 1920×1080 pixel, una gamma di colori sRGB del 99% e una frequenza di aggiornamento di 75 Hz per navigazione fluida. Infine, abbiamo il ThinkVision T24i-30 di nuova generazione (FHD da 23,8″ IPS) e ThinkVision T32h-30 (display QHD da 31,5″).

ThinkCentre M60q Chromebox Enterprise

Equipaggiato con un processore Intel Core i5 fino alla dodicesima generazione, il sistema operativo sicuro ChromeOS, l’integrazione dell’infrastruttura desktop virtuale (VDI) e il supporto multischermo fino a un massimo di quattro monitor, ThinkCentre M60q Chromebox Enterprise è progettato per la gestione di carichi di lavoro elevati – in ufficio o a distanza. Gli utenti potranno fare di più grazie alle funzionalità di avvio rapido, alla connettività veloce Wi-Fi 6E e all’accesso diretto alle app di produttività e videoconferenza.

Combinando Lenovo ThinkShield e il chip di sicurezza Titan C progettato da Google, ThinkCentre M60q Chromebox Enterprise offre un’esperienza di sicurezza avanzata integrata con funzionalità aggiuntive come navigazione sicura, sandboxing, crittografia dei dati e avvio verificato per aggiungere tranquillità quando necessario. Inoltre, gli aggiornamenti software e di sicurezza di routine si verificano automaticamente in background senza interrompere gli utenti, riducendo al minimo le distrazioni.

Prezzi e disponibilità