I nuovi portatili da gaming del 2021 avranno specifiche da urlo

Il sito cinese GiggleHD avrebbe messo le mani su quelle che dovrebbero essere le prime specifiche di alcuni sistemi portatili da gaming che verranno probabilmente annunciati durante il CES 2021. I dati riguardano i modelli con CPU Intel e le ancora non annunciate GPU Nvidia RTX serie 30 con design Max-Q e Max-P.

La parte più interessante delle specifiche trapelate riguarda sicuramente la parte di hardware che gestirà la grafica di questi PC portatili dei quali non è noto il produttore. Per la prima volta vengono infatti mostrate delle schede tecniche che includono quella crediamo sia l’intera lineup di GPU dedicate ai PC portatili che Nvidia deve ancora annunciare.

La serie GeForce RTX 30 basata su Ampere andrà pian piano a sostituire la controparte Turing ancora in commercio. Le nuove GPU dovrebbero garantire un aumento considerevole di potenza esattamente come successo per le versioni desktop. Probabilmente tra le varianti con design Max-P (pensate per le massime performance) e quelle Max-Q (ottimizzate per i consumi) potrebbe esserci una differenza maggiore di potenza rispetto alla serie precedente.

Secondo questo leak Nvidia metterà a disposizione almeno 4 varianti mobile delle sue schede Ampere. Le RTX 3080 e RTX 3070, secondo le voci, dovrebbero arrivare sui laptop solamente con design Max-Q in quanto le varianti Max-P avrebbero consumi troppo elevati per il mercato mobile.

Le specifiche delle due schede dovrebbero essere molto simili a quelle delle controparti desktop, tuttavia con velocità di clock ridotte notevolmente. È anche possibile che Nvidia utilizzi delle memorie GDDR6 per la RTX 3080 Max-Q invece delle esclusive GDDR6X.

L’unica scheda della gamma ad arrivare sia in versione Max-Q che in versione Max-P dovrebbe essere la RTX 3060. Essa dovrebbe utilizzare una versione ridotta della GPU GA104 oppure una GA106.

Le schede sono tutte e 3 accoppiate a CPU Intel Core i7 serie H ad alte prestazioni, tranne la RTX 3080 Max-Q che sembra troverà spazio solamente vicino agli ancora più potenti Core i9 serie HK. Tra le specifiche sono visibili modelli con tantissima RAM alla frequenza di 3200MHz: si parte da 16GB (8GB x2) fino ad arrivare al modello top da 64GB (32GB x2).

Per concludere, questi portatili decisamente di fascia alta includeranno come minimo un SSD PCIe da 512GB fino ad arrivare ad una coppia di SSD PCIe da 1TB.

Ora non ci resta che attendere l’inizio del prossimo anno per scoprire tutti i dettagli riguardo alla nuova generazione di portatili da gioco in arrivo, si preannuncia una stagione eccitante!