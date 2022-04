E Ink ha annunciato una nuova tecnologia di ePaper a colori chiamata Gallery 3 che migliora la resa dei colori e i tempi di aggiornamento delle pagine, rendendoli più rapidi ed è basata sulla piattaforma E Ink ACeP (Advanced Color ePaper).

Gallery 3 presenta tre modalità di aggiornamento a colori con la più veloce che effettua un aggiornamento dello schermo in 500 ms. La modalità colore standard impiega circa 750/1000 ms per aggiornarsi e la modalità con la resa colore migliore ci mette 1,5 secondi. Per le pagine in bianco e nero invece il tempo di risposta è di 350 ms. Si tratta di un notevole passo in avanti rispetto alla generazione precedente che impiegava fino a dieci secondi per aggiornare pagine a colori e due secondi per quelle in bianco e nero. Un’altra novità di Gallery 3 è la risoluzione con una densità che arriva a 300 ppi, il doppio rispetto alla versione precedente, offrendo una maggior nitidezza delle immagini, alla pari degli attuali eReader in bianco e nero.

Credit: E Ink



Il nuovo pannello di E Ink supporta anche l’input penna con una latenza di 30 ms per le pagine in bianco e nero e alcune a colori. Vedrà anche un nuovo sistema di illuminazione chiamato ComfortGaze che filtra la luce blu affaticando meno la vista anche in lunghe sessioni, inoltre riflette la luce del sole invece di essere retroilluminato, permettendo quindi di risparmiare la batteria.

Johnson Lee, CEO di E Ink ha affermato che “l’azienda è molto entusiasta di annunciare questa significativa svolta con E Ink Gallery 3. Abbiamo investito oltre 100 milioni di dollari in risorse e budget di ricerca e sviluppo per migliorare ogni aspetto di questa tecnologia. Il nostro team in tutto il mondo ha lavorato instancabilmente negli ultimi anni e ha realizzato un prodotto di cui tutti possiamo essere orgogliosi”.

Nei video dimostrativi si vede come i display Gallery 3 possono anche essere piegati e arrotolati. Al momento tuttavia non è noto quali produttori e-reader utilizzeranno tale tecnologia.