Stando ai dati pubblicati da 3D Center che, ricordiamo, fanno riferimento, nello specifico, al mercato tedesco, continua anche a maggio il trend positivo inaugurato in questi primi mesi del 2022 inerente al prezzo medio delle schede video NVIDIA e AMD.

Infatti, attualmente è possibile acquistare schede video a prezzi che sono circa il 10% superiori a quelli consigliati, decisamente un ottimo traguardo visti i precedenti. Evidentemente, i produttori più importanti riescono a fornire un numero di pezzi maggiore rispetto al passato e questo ha portato a un abbassamento lento, ma costante, dei prezzi di vendita. Inoltre, c’è da considerare il fatto che molto probabilmente coloro che erano più interessati a comprare una scheda grafica l’avranno già fatto (anche spendendo cifre considerevoli), mentre altri staranno attendendo fine anno per vedere le nuove generazioni Ada Lovelace e RX 7000, rispettivamente, di NVIDIA e AMD.

Photo Credit: 3DCenter

In media, le schede GeForce RTX 30 hanno un prezzo del 14% superiore rispetto all’MSRP, mentre le Radeon RX 6000 appena del 7%. Se le cose continueranno ad andare in questo modo, si prevede che i prezzi si allineeranno a quelli consigliati nel giro di un paio di mesi, indicativamente in estate.

Tuttavia, questo abbassamento di prezzi non è omogeneo, dato che ci sono modelli, tra cui RX 6800, RX 6800 XT, RTX 3070 e RTX 3060 Ti, che presentano prezzi con aumenti maggiori rispetto alla media, mentre altri, come RTX 3080 Ti, RX 6900 XT, RX 6600 XT, RX 6500 XT e RX 6400, hanno prezzi pari, o addirittura inferiori, all’MSRP. Questo significa che alcune schede sono ricercate molto più di altre, ma ciò era facilmente prevedibile.

A ogni modo, questa discesa generalizzata dei prezzi non può che far bene al mercato, anche se potrebbe essere un po’ tardi per alcuni consumatori che già pensano alla prossima generazione.