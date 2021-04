I primi moduli DDR5 sono pronti per le CPU Intel Alder Lake

Due produttori di moduli RAM di origine cinese hanno comunicato di aver superato con successo la fase di validazione per i propri moduli DDR5 mainstream. Questo significa che quando le prime schede madre e le prime CPU consumer con supporto al nuovo standard arriveranno sul mercato, le memorie RAM saranno lì, pronte ad aspettarle!

Jiahe Jinwei e Netac, questo il nome dei due produttori che hanno affermato di avere già a disposizione dei moduli RAM DDR5 funzionanti per la prossima generazione di schede madre e CPU. Questi OEM non producono chip di memoria ma moduli, ciò significa che essi si appoggiano a produttori di chip di terze parti come Micron.

Proprio i chip DDR5 di Micron sono stati recentemente spediti a moltissime aziende produttrici di moduli ed esse sono attualmente in fase di valutazione del potenziale della tecnologia e in pre-produzione di massa.

Fonte: Jiahe Jinwei

Netac, per fare un esempio, ha confermato di aver passato la fase di valutazione dei propri banchi di RAM DDR5 in collaborazione con MSI e Asus, le quali hanno prestato le proprie schede madre per i test. L’azienda ha riferito che non ci sono stati problemi e che il processo è andato perfettamente secondo i piani. I sistemi equipaggiati con memoria DDR5 hanno avviato con successo il sistema operativo.

Lo standard di memoria DDR5 rappresenta un grosso salto in avanti per i PC, enterprise o casalinghi che siano. Le frequenze toccheranno i 4800MHz senza necessità di alcun overclock mentre il voltaggio sarà ridotto per una migliore efficienza.

I moduli prodotti da Jiahe Jinwei e Netac hanno entrambi 32GB di capacità, timing di 40-40-40 e un voltaggio nominale di soli 1,1V.

Fonte: Netac

Questo tipo di tecnologia sarà già presente nelle schede madre di prossima generazione con chipset Intel e con supporto alle CPU dal nome in codice Alder Lake che secondo le voci dovrebbero arrivare sul mercato entro la fine dell’anno.